"The Voice of Germany" 2024: Alle Sendezeiten und Sendetermine der aktuellen Staffel im Überblick

Auch 2024 freuen sich die Coaches auf emotionale Auftritte, die unter die Haut gehen. Jetzt ist die neue Staffel gestartet. Hier findest du alle Infos zur Ausstrahlung im TV und auf Joyn sowie die Sendezeiten der Folgen.

Das Wichtigste in Kürze Hier findest du alle Infos zum Starttermin und den Sendezeiten der 14. Staffel "The Voice of Germany".

Seit 19. September gibt es die ersten Folgen auf Joyn und seit 26. September läuft die neue Staffel im TV - im Wechsel auf ProSieben und in SAT.1.

Das sind die Coaches von Staffel 14: Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Mark Forster und Kamrad. Die wichtigsten Infos zur Staffel im Überblick.

Alle Sendezeiten und Sendetermine im Überblick

Hier findest du einen Überblick, wann du welche Folge wo sehen kannst. Noch sind nicht alle Ausstrahlungstermine bekannt. Sobald es mehr Infos gibt, findest du sie hier.

"The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show": ab 19. September auf Joyn

Folge 1: am Donnerstag, 26. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 2: am Freitag, 27. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 3: am Donnerstag, 3. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 4: am Freitag, 4. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 5: am Mittwoch, 9. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 6: am Freitag, 11. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 7: am Donnerstag, 17. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 8: am Freitag, 18. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 9: am Donnerstag, 24. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 10: am Freitag, 25. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 11: am Donnerstag, 31. Oktober, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Joyn-Livestream.

Folge 12: am Freitag, 1. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 13: am Freitag, 8. November, um 20:15 Uhr in SAT.1 oder im Joyn-Livestream.

Folge 5 bereits einen Tag früher

Einmalig verschiebt sich der Sendetag von "The Voice of Germany". Die 5. Folge der beliebten Gesangs-Show muss einem anderen Event weichen. Doch Fans müssen nicht traurig sein. Denn sie können die großartigen Talents der Folge 5 bereits einen Tag früher bestaunen. Anstelle von Donnerstag, 10. Oktober, seht ihr "The Voice" bereits am Mittwoch, 9. Oktober wie gewohnt auf ProSieben um 20:15 Uhr. Grund für diese Änderung ist Lukas Podolskis Abschiedsspiel, das am Donnerstag stattfindet.

Nach der TV-Ausstrahlung kannst du alle Folgen kostenlos auf Joyn streamen.

Folgen schon exklusiv vorab bei Joyn PLUS+

Wer es nicht abwarten kann, die neuen Talente zu hören, kann sich mit Joyn PLUS+ einen Vorsprung verschaffen. Jede Folge gibt es vorab bei Joyn PLUS+. Sobald eine Folge im TV gezeigt wurde, gibt es die nächste schon online auf Abruf.

Starttermin von "The Voice" 2024

Die neuen Folgen von "The Voice of Germany" Staffel 14 sind da. Seit 19. September kannst du eine exklusive Bonus-Folge auf Joyn sehen: "The Voice of Germany - Die Warm-Up-Show". Am 26. September ging es im TV los.

Die Folgen werden wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr auf Prosieben und freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 ausgestrahlt - zeitgleich auch im Livestream auf Joyn. Wer die Folge gerne anschauen möchte, aber um 20:15 Uhr keine Zeit hat, kann sie danach als Wiederholung kostenlos auf Joyn abrufen.

Was erwartet dich in Staffel 14 von "The Voice"?

Mit dabei sind altbekannte Gesichter der "The Voice of Germany"-Familie. Yvonne Catterfeld, Samu Haber und Mark Forster. Ganz neu in der Familie ist der Singer-Songwriter Kamrad. Moderiert wird die Sendung wieder von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Und natürlich gibt es jede Menge beeindruckender Gesangs-Talente, die um den Sieg bei "The Voice of Germany" 2024 kämpfen.