Petter Bjällö zeigt bei "The Voice", wie beeindruckend Musical sein kann. Er hat die Coaches bei den Blind-Auditions bereits vom Hocker gerissen - und jetzt gewinnt er erneut die Herzen aller mit seiner Battle-Partnerin Jennifer!

Das Wichtigste in Kürze Petter Bjällö ist Musical-Darsteller und tritt bei "The Voice of Germany" 2024 an. Der gebürtige Schwede taucht das Studio in eine magische Stimmung.

+++ Update, 24. Oktober 2024 +++

Battle: Wunderschöne Harmonien zwischen Petter und Jennifer

Obwohl das Coaching ein bisschen holprig losging, startet Petter in den Battles voll durch! Zusammen mit seiner Battle-Partnerin Jennifer Lynn performt er "Crying In The Rain" von a-ha.

Hoch-emotional und voller Schmerz, den beide aus ihrer Vergangenheit vergegenwärtigen können, liefern sie eine Hammer-Show ab. Rücken an Rücken beginnen sie ihr Duett. Als sie sich nach der zweiten Strophe einander zuwenden, erklingen zauberhafte Harmonien, die Publikum und Coaches in ihren Bann ziehen. Unter tosendem Applaus verkündet Samu, dass er beide Talente mit zu den Teamfights nimmt!

+++ Ursprüngliche News +++

Ein Auftritt, der alle in seinen Bann zieht

Eine glasklare Stimme hallt durchs Studio und strahlt eine beinahe magische Aura aus. Das Publikum macht keinen Mucks und lauscht gebannt. Bis plötzlich ein Buzzer ertönt. Mark Forster dreht sich als Erster um und erblickt Petter Bjällö, der diese fesselnde Atmosphäre nur mit seiner Stimme geschaffen hat.

Schau dir hier Petters Blind Audition an!

Der 49-jährige Musical-Darsteller aus Hamburg singt bei "The Voice of Germany" das Lied "Musik der Nacht" aus dem "Phantom der Oper". Man merkt sofort, dass er weiß, was er tut. Die Krönung des Auftritts ist ein gewaltiger, hoher Ton, der nicht nur das Publikum jubeln lässt, sondern auch Kamrads und Samus Hände auf ihre Buzzer katapultiert. Standing Ovations für Petter!

Dann kam dieser eine hohe Ton und es war nur noch emotional bei mir. Ich konnte mich nicht mehr kontrollieren. Ich musste drücken! Kamrad

Der gebürtige Schwede freut sich sehr und darf gleich noch mehr Anerkennung von den Coaches entgegennehmen. Mark lobt, dass Petter es geschafft hat, neben der guten Technik auch viel Gefühl in den Gesang zu legen: "Ich war richtig davon gerührt."

Petter ist professioneller Musical-Darsteller

Hinter dieser wunderbaren Darbietung steckt viel Musical-Erfahrung. Petter kam vor 24 Jahren aus Schweden nach Deutschland für eine Musical-Rolle. Inzwischen ist er eine etablierte Größe in der Branche und war schon Teil von bekannten Stücken wie "Der Glöckner von Notre Dame", "Die Schöne und das Biest" und "Wicked".

Obwohl er nach den vielen Jahren in Deutschland die Sprache nahezu akzentfrei beherrscht, freut er sich sehr, als Samu ihn auf Schwedisch anspricht. Mit diesem Ass im Ärmel kann der Finne mächtig punkten und schafft es, Petter in sein Team zu holen. Petter hat damit gleich zwei seiner Ziele erreicht: Er hat es erfolgreich durch die Blind Auditions geschafft und gezeigt, wie wundervoll das Musical-Genre sein kann.

