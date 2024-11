Vor zwei Jahren gewann Anny Ogrezeanu (23) die zwölfte Staffel von "The Voice Of Germany". Seither war es etwas still um die deutsch-rumänische Person geworden. Jetzt aber kehrt Anny mit dem neuen Song "Out To Get Us" zurück ins Rampenlicht.

Anny Ogrezeanu: Siegte in der 12. Staffel von "The Voice of Germany"

Mit 41,61 Prozent stimmten die "The Voice"-Zuschauer:innen am späten Abend des 4. November 2022 für Anny Ogrezeanu und brachten das Talent damit auf den ersten Platz bei "The Voice of Germany" - gleichzeitig wurde Mark Forster erstmals zum "Winning Coach". Es war ein glanzvoller Tag, aber auch ein harter Kampf gegen die drei Mitfinalisten. Aber kämpfen war Anny da schon gewohnt ...

Anny Ogrezeanu und Mark Forster überraschen mit "Friday I’m In Love" im Finale

Anny Ogrezeanu half bei der Ahrtal-Katastrophe

Anny kam in Bonn zur Welt und wuchs in Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis mit der rumänischen Mutter auf. Wachtberg liegt von der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn ungefähr so weit weg wie Bad Neuenahr-Ahrweiler. Das erlangte im Juni 2021 traurige Berühmtheit, als eine Flutkatastrophe nach Regenfällen und Hochwasser im Ahrtal 135 Menschenleben forderte, die meisten in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Damals packte Anny an vorderster Front mit an: Als ehrenamtliches Mitglied der Fluthelfergruppe 'Team Ballern' half Anny bei Rettung, Aufräumen und zaghaftem Wiederaufbau. "Es war einfach dieser Instinkt, ich muss jetzt was tun." Die Möglichkeit zu helfen, habe Anny das Gefühl gegeben, nicht machtlos zu sein, erzählte das ehemalige Talent dem WDR.

Ein knappes Jahr stellte Anny sich einem anderen Kampf, der nicht gefährlich war, das Leben aber aus den Fugen holte: Anny bewarb sich bei "The Voice of Germany" und wurde angenommen. Das hatte Konsequenzen ...

Anny Ogrezeanu schrieb ein Lied über Outing

In den letzten Wochen veröffentlichte Anny auf Social-Media-Accounts etliche Posts zur neuen Single. Und rollte die Geschichte von vor zwei Jahren nochmals auf. In einem Video schildert Anny: "Ich musste mein Coming-out haben, als ich zu 'The Voice of Germany' kam, weil ich dieses Kapitel nicht als jemand angehen wollte, der ich nicht war. Lange Zeit hatte ich mit meiner Identität gerungen, aber schließlich fand ich sie. Als ich es also in die Show schaffte, beschloss ich, meine Wahrheit zu leben. Ich outete mich gegenüber meinen Freunden, meiner Familie und der Welt als nicht-binär."

Anny beendet das Video mit den Worten: "Also habe ich dieses Lied darüber geschrieben."

Und dieser Song, in dem Anny das Coming-Out verarbeitet, ist "Out To Get Us". In einem anderen Instagram-Post betitelte Anny einen Rückblick mit Szenen vom Siegerjubel mit den Worten: "Vor genau zwei Jahren gewann ich bei 'The Voice Of Germany'. Seither habe ich an meiner eigenen Musik gearbeitet. Zwei Jahre lang wollte ich genau das sagen: 'Hier ist meine erste Single!'".

Annys Traum: Mit "Out To Get Us" in die Charts zurückkehren

Wobei: Es ist nicht die erste, sondern "nur" die erste selbstgeschriebene Single. Direkt nach Annys Sieg bei "The Voice" veröffentlichte das Talent mit Gastcoach Callum Scott dessen Track "Run With Me" als Duett. Der Song landete auf Nummer eins der iTunes-Charts und schaffte den Charteinstieg in der Schweiz und in Deutschland.

Dahin möchte Anny, die zwischendurch immer wieder auf kleinen Festivals und Gigs auftrat und auch als Act bei Hochzeiten begeisterte, gerne wieder mit "Out To Get Us" zurückkehren. Wir drücken die Daumen!

