Ein Weltstar verstärkt die Coaches von "The Voice of Germany" 2023. Rita Ora kommt bei den Battles vorbei und macht es sich auf dem fünften Coach-Stuhl gemütlich.

Rita Ora als zusätzliche Coachin

Das gab es noch nie! Im Studio von "The Voice of Germany" müssen die Techniker anrücken und einen weiteren Coach-Stuhl aufbauen. Bisher gab es immer nur vier Plätze, jetzt gesellt sich ein weiterer internationaler Star zu den anderen Coaches: Rita Ora nimmt auf dem zusätzlichen Stuhl neben Ronan Keating Platz.

Sie war bereits Coachin bei "The Voice UK" und "The Voice Australia". Auch bei "The Voice of Germany" hatte sie bereits einige Gastauftritte und stellte sich sogar der Herausforderung der Blind Auditions. Jetzt ist Rita Ora zurück und bekommt sogar einen eigenen Coach-Stuhl.

Was macht Rita Ora bei "The Voice" 2023?

Die britische Sängerin will sich die letzten Battles am 3. November offenbar nicht entgehen lassen. Und sie wird nicht enttäuscht! Großartige Auftritte und nervenzerreißende Entscheidungen stehen an. Einen Vorgeschmack bekommst du hier vorab im Clip mit dem phänomenalen Auftritt von Egon und Susan:

Hier siehst du, wer in den restlichen Battles noch antritt. Die Talente müssen noch mal alles aus sich herausholen, um sich einen Platz in den Teamfights zu sichern. Welche Rolle wird Rita Ora dabei spielen?

Das siehst du in Folge 14 von "The Voice of Germany" 2023, die am Freitag um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn zu sehen sein wird. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.