Es wird hot bei "The Voice": Ares und Pino legen atemberaubenden Auftritt hin

In den Battles begeistert Ares mit einer unglaublichen Performance neben Mitstreiter Pino. Alle Coaches sind beeindruckt und es gibt Standing Ovations. Doch reicht das, um in die Teamfights zu kommen?

Das Wichtigste in Kürze Ares ist eine Dragqueen aus der Schweiz und tritt in der 14. Staffel von "The Voice of Germany" an.

Ares und Pino Severino wollen mit ihrer "Unholy"-Performance Menschen Mut machen. Hier erfährst du mehr über den beeindruckenden Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip ansehen.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

+++ Update, 31. Oktober 2024 +++

Dragqueen Ares und Pino im Battle mit wichtiger Botschaft

Ares tritt in den Battles gemeinsam mit Battle-Partner Pino Severino in den Ring. Die Begeisterung ist bei beiden von Anfang an groß. Nicht nur der Song "Unholy" ist auf sie zugeschnitten, sondern auch die Chemie zwischen den Talents stimmt. Sie wollen gemeinsam Menschen Mut machen, die auch in der Vergangenheit mit Mobbing und Ausgrenzung zu kämpfen hatten und sich dadurch nicht trauen, sich zu outen.

"Wenn da draußen auch nur ein Mensch in seinem Zimmerchen sitzt und noch nicht geoutet ist und nicht weiß, ob das irgendwann mal klappt, dann hoffe ich, dass dieser Mensch jetzt diese Performance sieht und ganz viel Mut und Hoffnung schöpft!", erklärt Pino.

Es wird keine einfache Zeit, aber wenn du es durchhältst, dann [...] wirst du sehr stark daraus! Ares

Ein spektakulärer Auftritt auf der "The Voice”-Bühne

Ares und Pino liefern ein Performance-Feuerwerk ab und bekommen für ihre Neuinterpretation vom Superhit "Unholy" von Sam Smith und Kim Petras Standing Ovations. Sowohl Gesang als auch die Choreografie überzeugen auf ganzer Linie.

Die Coaches sind überwältigt. "Das hat auf jeden Fall auch in mir das Feuer erweckt", sagt Mark Forster.

Das hat so eine Power gehabt, ich bin total weggeflasht, wie alle anderen auch. Kamrad

Ihr Coach Kamrad ist so beeindruckt, dass er beiden Talenten eine Chance in den Teamfights gibt. Ares und Pino sind beide weiter.

+++ Ursprüngliche News +++

Dragqueen Ares berührt mit Billie-Eilish-Song

Reihenweise klappen die Münder staunend auf: Dragqueen Ares legt einen einmaligen Auftritt bei "The Voice of Germany" 2024 hin. Dabei beginnt es mit ganz ruhigen Tönen. Sie singt "When The Party's Over" von Billie Eilish mit gefühlvoller Stimme. Damit erreicht sie nicht nur das Publikum, das Zwischenapplaus spendiert, sondern auch alle vier Coaches.

Ares verzaubert mit Billie-Eilish-Hit - Coaches kämpfen um das junge Talent

Wie gefühlvoll machst du dein Ding? Es war total crazy schön! Ich bin umgehauen von dir! Samu Haber

Erst nach dem Umdrehen sehen die Coaches auch Ares' knalliges Outfit und erfahren, dass hier eine Dragqueen performt. Hinter Ares steckt der 19-jährige Micha aus Wetzikon in der Schweiz. Er hat eine harte Schulzeit hinter sich. Viele Jahre lang wurde er gemobbt, was ihn sehr gezeichnet hat. Mit seinem Coming-out in der neunten Klasse endeten die Attacken glücklicherweise und Micha konnte neuen Mut fassen.

Vom Mobbingopfer zur Dragqueen: Ares kämpft bei "The Voice" für seine Träume

Am tapfersten fühlt sich der sonst sehr introvertierte Micha, wenn er in die Rolle von Ares schlüpft. Das Alter Ego half dabei, den Mut zu fassen, bei "The Voice of Germany" teilzunehmen. Bei der starken Performance sind die Coaches sehr froh darüber.

Das hat mir sehr gut gefallen und das hat mich sehr berührt! Yvonne Catterfeld

Überraschende Akrobatik-Einlage mit Spagat

Aber neben bewegenden Gesang und außergewöhnlichen Outfits hat Ares noch ein weiteres Talent zu bieten, das die Coaches fast noch mehr staunen lässt. Sie gibt ein Beispiel ihrer akrobatischen Fähigkeiten, indem sie in hohem Bogen von der Bühne springt und in einem Spagat landet. Damit hat niemand gerechnet und die Coaches kriegen ihre staunenden Münder kaum noch zu.

Jetzt wollen sie die Dragqueen noch mehr in ihren Teams als zuvor. Aber nur ein Coach kann das Rennen machen und das ist in diesem Fall Kamrad. Nicht nur er kann sich auf weitere spektakuläre Auftritte von Ares freuen.

