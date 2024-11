Was für ein Battle! In Folge 10 performt die wohl verrückteste Kombo aus Kai-Olaf Stehrenberg und Musical-Darstellerin Steffani Seven "Baby One More Time". Was sich Mark bei diesem Battle gedacht hat und welche anderen Battles es in der Folge gibt, erfährst du hier.

Episode Battles 2: Welches Talent überzeugt im direkten Gesangsduell? Auch in Runde zwei der Battles bei "The Voice of Germany" 2024 müssen sich die Talente gegen ihre Teamkolleg:innen durchsetzen.

117:45 Min

Ab 6

Das Wichtigste in Kürze Erfahre hier alles Wichtige zu den Talenten und Battles in Folge 10 von "The Voice" 2024!

Folge 10 läuft am Freitag, 25. Oktober, um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Joyn-Livestream und ist danach auf Joyn kostenlos verfügbar.

"The Voice of Germany" siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1. Hier findest du die wichtigsten Infos zur Show, zu den Coaches sowie den Sendezeiten.

"Baby One More Time": Wahnsinns-Kombination in den Battles

Coach Mark Forster nennt diese besondere Battlepaarung sein Masterpiece. Talent Kai-Olaf Stehrenberg performt zusammen mit Steffani Seven in den Battles. Kai-Olaf freut die Songauswahl "Baby One More Time" besonders, denn er ist schon seit er 19 Jahre alt ist, ein großer Britney-Spears-Fan.

Und obwohl er auf seine Liebesbriefe an den Weltstar bis heute keine Antwort bekam, nimmt er die Battle-Challenge an und gibt alles.

Da weder Mark noch Kai-Olaf tänzerisch besonders begabt sind, bringt Talent Steffani ihre Performance-Skills mit ein und Mark kündigt noch vor dem Auftritt an, dass er sich nach diesem Battle in die "The Voice"-Rente begeben kann.

Das ist das Battle, wovon ich immer geträumt habe. Mark Forster

Kai-Olaf Stehrenberg und Steffani Seven bringen alle zum Ausrasten

Und nicht nur Mark ist fasziniert, auch die anderen Coaches, das Publikum und die Talente backstage können kaum glauben, was sie da erleben. Begeisterungsstürme überall und jede Menge Lob von den Coaches! Sowohl Gesang als auch die Performance überzeugen auf ganzer Linie.

Die Entscheidung geht dann auch schnell. Bevor jemand merkt, dass die Entscheidung gleich ansteht, sagt Mark schon: "Weißt du was, ich nehm' einfach beide mit." Damit sind die Musical-Darstellerin und der Buchhalter in den Teamfights.

Das sind die Battle-Paarungen in Folge 10

Die wichtigsten Infos zu den Talenten und den Songs aus der zweiten Battle-Runde in Folge 10 findest du hier. Wer singt mit wem und welche Talente stellen Team Mark, Team Samu, Team Yvonne, und Team Kamrad?

Hier findest du die genauen Battle-Regeln und erfährst, was es mit den Open Battles auf sich hat.

