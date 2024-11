Hammer-Auftritt! Chris Chalmers zeigt irre Rock-Performance bei "The Voice" 2024

Der Österreicher Chris Chalmer sorgt diese Staffel für die außergewöhnlichsten und skurrilsten Performances auf der "The Voice"-Bühne. Auch in den Teamfights bringt er mit seiner Metal-Version zum 90er-Jahre-Dance-Klassiker "Blue (Da Be Dee)" alle um den Verstand.

Das Wichtigste in Kürze Chris Chalmer verwandelt in den Teamfights von "The Voice of Germany" 2024 den 90er-Jahre-Dance-Hit von Eiffel-65 in eine krasse Rock-Nummer.

In diesem Artikel erfährst du mehr über den Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip anschauen.

90er-Jahre-Dance-Hit "Blue" wird zum Metal-Song

Runde 1 der Teamfights von "The Voice" 2024 endet direkt mit einem echten Highlight und sorgt für großes Erstaunen im Studio sowie backstage. Bereits in den Battles lieferte Chris eine krasse Metal-Performance und daher ist es keine Überraschung, dass er seinem Genre treu bleibt. Seine Songauswahl verblüfft das Studio, denn der 90er-Jahre-Musikfan sucht sich den Eiffel-65-Dance-Klassiker "Blue (Da Be Dee)" aus und singt ihn in seiner ganz eigenen Metal-Version.

Er möchte sich mit seinem Auftritt den Hot Seat von Kadischa aus Team Yvonne erobern.

"Because You Loved Me": Kadischa Weiß löst einen Sturm der Begeisterung aus

Standing Ovations und ein versohlter Hintern

Schon bevor der eigentliche Auftritt losgeht, bereitet Samu das Publikum auf eine wilde Show vor: "Was wollt ihr? Tanzmusik oder Rock’n’Roll? Ihr bekommt beides."

Wir sind im Showbusiness. Chris ist ein Showman! Samu Haber

Samu setzt sein volles Vertrauen in Chris und ist sich sicher, er bekommt Kadischas Hot Seat. Das Publikum wird nicht enttäuscht und erlebt eine skurrile und energiegeladene Show. Chris feuert Töne aus seiner Kehle, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Seine Energie erfasst das ganze Studio. Auch seine Konkurrentin Kadischa, die aber eher mit Angst auf den Auftritt reagiert.

Der Höhepunkt der Performance ist erreicht, als Chris auf Samus Coach-Stuhl springt, während er das Publikum angrowlt. Dabei haut sein finnischer Coach ihm auf den Hintern, um ihn noch weiter anzuheizen. Ein Moment, den auch die erfahrenen anderen Coaches erst mal verdauen müssen.

Blümchen-Schock bei den Blinds! Chris Chalmer haut die Coaches mit "Boomerang" um

Kommt Chris mit Metal ins Halbfinale?

Nach der Performance gibt es Standing Ovations und viel positives Feedback, auch von den konkurrierenden Coaches.

Ich fände es tatsächlich ganz cool, wenn so eine Musik in den Liveshows landen würde. Und wenn 'The Voice' ganz vielseitig wäre! Kamrad

Trotz des denkwürdigen Auftritts muss Chris sich am Ende geschlagen geben. Die 99 ehemaligen Talente im Voting-Block sind in der Mehrheit auf Kadischas Seite und entscheiden zu ihrem Vorteil. Chris scheidet aus. Sein Genre scheint wohl doch einigen zu heftig gewesen zu sein.

Auch wenn Chris die Show verlassen muss, nimmt er es gelassen: "Es war ja das Ausstechen der Besten", sagt er, nachdem er das Studio verlassen hat. Dass Chris seinen Spaß auf der Bühne auch so hatte, war nicht zu übersehen.

