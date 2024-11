In den Battles treten die Zwillingsbrüder Michele und Pasquale gegen das Duo Deluxe an. Mit anderen Worten: Hier treten drei Italiener:innen und ein Holländer gegeneinander an. Der Song, den Kamrad ausgewählt hat, löst bei den Italiener-Twins große Freude aus.

Das Wichtigste in Kürze Michele und Pasquale Tibello performen in Folge 9 von " The Voice of Germany" 2024 gegen das Duo Deluxe, bestehend aus Roberta Lorenza und Berry Cline.

Die Songauswahl von Coach Kamrad mit einem italienischen Klassiker "Sarà perché ti amo" kommt besonders bei den Tibello Twins sehr gut an.

Verpasse keinen Auftritt von "The Voice of Germany" hier findest du die Sendezeiten. Hier sind die diesjährigen Coaches und die Talents auf einem Blick.

+++ Update, 24. Oktober 2024 +++

Die Tibello Twins gegen Duo Deluxe im Battle

Wenn drei Italiener:innen und ein Holländer gemeinsam in den Ring steigen, bahnt sich ein stimmgewaltiges Battle an. Ob die Tibello Twins gegen das Duo Deluxe genauso abliefern können wie in ihrer Blind Audition? Damals gab es einen Vierer-Buzzer für die italienischen Brüder.

Gespaltene Reaktionen auf italienischen Song

Die Song-Auswahl stimmt die beiden jedenfalls glücklich. Kamrad hat den italienischen Klassiker "Sarà perché ti amo" ausgesucht. Den kennen Pasquale, Michele natürlich und auch Roberta hat keine Probleme damit.

Egbert de Fries aus dem Duo Deluxe wirkt weniger glücklich mit Kamrads Wahl. Schließlich spricht er als Einziger in der Runde kein Italienisch. Am Ende hat der Coach einen Kniff parat: Egberts Passagen dürfen auf Holländisch gesungen werden.

Und das Battle selbst: Mamma Mia! Alle vier Talents liefern richtig ab im Duett. Entsprechend sind die Reaktionen der Coaches. "Ich bin einfach nur geflasht", staunt Kamrad.

Es war ja wirklich wie ein Menü in einem Spitzenitaliener. Mark Forster

Doch für wen entscheidet sich Kamrad? Es sind die Tibello Twins - und die dürfen sich über einen Platz in den Teamfights freuen.

+++ Ursprüngliche News +++

"Gefühl, Power und Liebe!“ Die Tibello Twins mit "Rule The World" von Take That

"Wir sind entweder ein Duo oder nichts"

Pasquale und Michele sind Zwillinge und unzertrennlich. Sie teilen nicht nur die Leidenschaft zur Musik, sondern haben sogar den gleichen Beruf: Postboten. Und sie sehen sich so ähnlich, dass sogar ihre Töchter Schwierigkeiten haben sie auseinander zu halten. Ein perfektes Duo!

Während die beiden sonst immer einen frechen Spruch auf den Lippen haben, werden sie auf einmal ganz still, als es Richtung Stage-Eingang geht. Jetzt ist der Profi-Modus an. Beide sind konzentriert, denn nun geht es darum, die Coaches zu überzeugen. Als Pasquale den Song "Rule The World" von Take That anstimmt, zeichnet sich auf den Gesichtern der Coaches Überraschung ab, als Michele dazukommt, wird diese nur größer.

Schnell haben sie erkannt, dass sich zwei Talents hinter ihnen befinden. Als die beiden dann den Refrain performen kann das Publikum nicht anders, sie belohnen die beiden mit tosendem Applaus. Das Highlight ihres Auftritts: den zweiten Teil des Liedes singen sie in ihrer Muttersprache, Italienisch.

Die Tibello-Twins gibt es nur im Doppelpack

Michele und Pasquale können es nicht glauben, als zu Kamrad und Mark Forster, die bereits gebuzzert haben, sich in letzter Sekunde auch Yvonne und Samu anschließen. Sie springen euphorisch über die Bühne und fallen sich freudig in die Arme. So sehr gefreut hat sich wohl noch nie jemand auf der "The Voice"-Bühne.

Ihr habt so viel Gefühl und Power - und Liebe Samu Haber

Für die Tibello-Twins hat sich ein Traum erfüllt, das Krönchen on top bildet natürlich der Vierer-Buzzer. Auf die Frage, was sie denn machen würden, wenn sie "The Voice" gewinnen, winkt Michele mit einem frechen Grinsen seinem Zwillling zu: "Da kann ich meinem Bruder 'Tschüss' sagen“. Offensichtlich ein Scherz, denn die beiden sind seit 31 Jahren wie Pech und Schwefel und das merken alle bei ihrer anziehenden Bühnen-Präsenz.

Die Qual der Wahl für Pasquale und Michele

Nun geht es an die Entscheidung, die müssen beide gemeinsam treffen. Auch wenn hier und da herum gescherzt wird, dass sie sich ja aufteilen und zu zwei Coaches gehen könnten. Schließlich entscheiden sich die beiden lebensfrohen Italiener für Kamrad, der ihnen verspricht, auch aus ihren individuellen Stimmen das größte Potenzial zu holen. Wie sich später herausstellt eine gute Partie, denn Kamrad präsentiert im Anschluss eine italienische Version seines Songs "I Believe".

Wie es weitergeht, siehst du immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1.

