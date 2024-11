Jenny und ihr Mitstreiter Tim singen sich mit ihrem Auftritt in den Battles in die Herzen des Studios, insbesondere von ihrem Coach Mark. Doch reicht ihre emotionale Performance, um die Teamfights zu erreichen?

+++ Update, 1. November 2024 +++

"Amore-Forster" bringt zwei Talents näher zusammen

Jenny und Tim bilden ein Battle, mit der Intention ihres Coaches, dass sie sich auch privat besser kennenlernen. Denn nicht nur Mark merkt schnell, dass die beiden viele Gemeinsamkeiten haben und ein "Perfect Match" sind. Er möchte "Amor" spielen und gibt ihnen für die Battles den romantischen Lovesong "Grüne Augen lügen nicht" von der Band Jeremias.

Wenn man so ein Gefühl hat bei zwei Menschen, kann man ja versuchen zu helfen, das richtige Setting zu schaffen. Mark Forster

Er wünscht sich von den beiden für das Battle, dass sie sich die Message des Songs zunutze machen, um eine super gefühlvolle Performance abzuliefern. Ob da vielleicht auch über die Musik hinaus mehr entstehen könnte?

Bewegender Auftritt sorgt für eine unlösbare Entscheidung in den Battles

Jenny und Tim verzaubern mit ihrem Duett zu "Grüne Augen lügen nicht" und bekommen Standing Ovations. Alle Coaches bemerken direkt die Verbindung zwischen den beiden und sehen eine stimmliche Entwicklung von den Blinds bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Eure Entwicklung zu sehen war wirklich krass jetzt auf dieser Bühne. Kamrad

Vor allem Jenny hinterlässt mit der Tiefe in ihrer Stimme großen Eindruck bei den Coaches und sie sehen ihr Potenzial als Künstlerin.

Auch Coach Mark ist stolz auf seine Talents und muss nun eine emotionale Entscheidung fällen. Im Backstage hoffen zwei weitere Talente aus seinem Team, Marlene und Lukas, des vorherigen Battles auf einen der zwei letzten Plätze im Team Mark. Die Situation ist sichtlich angespannt und sorgt für viele Tränen, auch bei Mitstreiter Tim.

Am Ende vergibt Mark die zwei letzten Teamfight-Plätze an Jenny und Tim.

+++ Ursprüngliche News +++

So süß: Jenny Hohlbauch mit "Immer wieder geht die Sonne auf" von Udo Jürgens

Udo-Jürgens-Klassiker auf der "The Voice"-Bühne

Jenny Hohlbauch ist 20 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Stuttgart. In ihrer Blind Audition drehen sich Mark Forster und Kamrad, auch bekannt als "Team Schade", für die junge Singer-Songwriterin um. Sie singt ihre ganz eigene Interpretation des Udo-Jürgens-Klassikers "Immer wieder geht die Sonne auf".

Der Song ist schon älter, aber ich find die Message von dem Song nach wie vor aktuell und wunderschön. Jenny Hohlbauch

Mark und Jenny? It's a match!

Von Anfang an scheinen Mark Forster und Jenny zu viben, nicht zuletzt, weil der Coach und das Talent einen sehr ähnlichen Style haben. Beide tragen weiße Socken in schwarzen Loafern und eine Brille mit dickerem braunem Rand. Im Gespräch mit den Coaches verrät sie, dass auch ihre Schwester ein großer Mark-Forster-Fan ist. Ein Zeichen?

Jenny hat mit Mark jedenfalls einen neuen Fan gewonnen.

Irgendwie eindringlich und berührend, aber nicht übertheatralisch. [...] Für mich klang das total sicher und du wirkst auf mich schon wie ein Star. Mark Forster

Kamrad holt sich elektronische Unterstützung

Doch auch Kamrad will um die 20-Jährige buhlen. Aber seine Witze über die ähnlichen Outfits verblassen genauso sehr wie der Einsatz eines MPC-Geräts mit Stimmen von Coaches alter Staffeln. Unter anderem spielt er Sprüche von Nico Santos und Johannes Oerding ab, die natürlich allesamt dazu raten, ins Team Kamrad zu kommen.

Aber er bleibt chancenlos, denn Jenny entscheidet sich am Ende für Marks Team. Doch da geht der wirkliche Zauber erst los.

20-jähriges Talent verzaubert die Coaches mit eigenem Song

Als Mark die 20-Jährige fragt, ob sie auch eigene Songs schreibt, zögert diese nicht lange und fragt nach einem Klavier. Dieses wird für sie im Anschluss direkt auf die Bühne gebracht. Sie performt ihren eigenen Song und kann sogar Yvonne Catterfeld, die nicht für sie gebuzzert hat, mitreißen.

Mir gefällt das so viel besser, wie du deine eigenen Songs schreibst. Yvonne Catterfeld

Wir sind gespannt, wie Jennys Reise bei "The Voice of Germany" weitergeht und auf welches Talent sie in den Battles in Team Mark trifft.

