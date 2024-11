Die Spannung steigt in Folge 13 von "The Voice of Germany", denn die Teamfights haben begonnen! Jenny Hohlbauch aus Team Mark sorgt mit einer atemberaubenden Performance für Gänsehaut. Schafft sie es damit ins Halbfinale?

Anzeige

Sieh dir kostenlos die Folge mit den ersten Teamfights an! Episode Teamfights 1: Jeder gegen jeden Welche Talente ergattern in den Teamfights einen Hot Seat und ziehen ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein?

125:55 Min

Ab 6

Anzeige

Anzeige

Der Start der Teamfights

In Folge 13 von "The Voice of Germany" starten die Teamfights, bei denen die Talente um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Coach Mark Forster betont, dass viele gute Talente ausscheiden werden.

Neu ist, dass ein ganzes Team ins Halbfinale kommen oder ein Coach alle Talente verlieren kann. Erfahr hier, wie die neuen Teamfights bei "The Voice" funktionieren und wer neuerdings über das Weiterkommen entscheidet.

Mark Forsters Favoritin

"The Voice"-Coach Mark Forster glaubt ganz besonders an eines der Talente aus seinem Team: Jenny Hohlbauch.

Sie ist eins meiner Lieblings-Talents! Mark Forster

Anzeige

Anzeige

Der entscheidende Auftritt

Jenny soll Alina Jany aus Team Yvonne im Teamfight herausfordern.

Ganz viel Gefühl: Alina Jany mit "Wings" von Birdy

Mit dem Grönemeyer-Hit "Flugzeuge im Bauch" in der Version von Céline raubt Jenny dann allen den Atem. Das 20-jährige Talent aus der Nähe von Esslingen interpretiert den gefühlvollen Song auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Der Song hat ganz viele Facetten. Gerade das Wütende, Aggressive ist vielleicht etwas, was man so noch nicht von mir kennt. Jenny Hohlbauch

Sie legt ihre ganze Stimmkraft in den gefühlvollen und dramatischen Song, der von einer toxischen Beziehung und dem Wunsch nach Freiheit, innerem Frieden und Selbstheilung handelt.

Während Jennys Performance kann Alina auf dem Hot Seat nur gespannt zusehen. Moderator Thore Schölermann verkündet schließlich das Ergebnis des Voting-Blocks: Jenny schafft es ins Halbfinale und schickt ihre Konkurrentin Alina ins "The Voice"-Aus.

Die kommende Folge "The Voice" exklusiv vorab auf Joyn Joyn Verschaff dir jetzt einen Vorsprung!