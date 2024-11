Die Amerikanerin Jennifer Lynn sorgt in der diesjährigen 14. Staffel mit ihrer gefühlvollen Stimme für große Gänsehaut-Momente. In den Teamfights schafft sie es erneut, sich mit ihren Emotionen in die Herzen des gesamten Studios zu singen.

Das Wichtigste in Kürze Jennifer Lynn ist eine der Favorit:innen der aktuellen 14. Staffel "The Voice of Germany". In den Teamfights überzeugt sie mit gefühlvoller Ballade und entlockt ihrem Coach Samu sogar ein paar Tränen.

In diesem Artikel erfährst du mehr über den Auftritt und kannst ihn dir oben im Clip anschauen.

"The Voice of Germany" siehst du immer freitags in SAT.1 sowie auf Joyn.

Pure Emotionen und ein magischer Moment

Die ersten Teamfights könnten nicht emotionaler und dramatischer für das Team Samu ablaufen. Runde 1 ist bereits weit fortgeschritten und es sitzt noch kein Talent auf einem Hot Seat. Daher schickt Samu seinen musikalischen Joker Jennifer Lynn ins Rennen.

Zusammen mit ihrem Coach will sie den Hot Seat von René Schlothauer aus Team Kamrad erobern. Denn dieser hat ebenfalls eine gefühlvolle Ballade am Piano gesungen, und es entsteht ein direkter Vergleich auf musikalischer Ebene.

René Schlothauer begeistert in den Teamfights mit "Roxanne"

Talent rührt ihren Coach zu Tränen

Die Amerikanerin ist vor allem dafür bekannt, mit ihrem Gefühl in der Stimme Gänsehaut-Performances zu garantieren. Auch dieses Mal überzeugt sie mit der ergreifenden Ballade "Angel" von Sarah McLachlan.

Ihr finnischer Coach Samu ist Jennifers größter Fan bei "The Voice" und nennt sie sogar liebevoll seine "Queen of the Soul", denn sie flasht ihn mit jedem Song aufs Neue. Insbesondere dieses Mal, denn er hat den gesamten Song über Tränen in den Augen.

So f*ing schön! […] Danke für diesen Moment! Samu Haber

Samu ist nicht der Einzige, der mit seinen Emotionen zu kämpfen hat. Sowohl die anderen Coaches, als auch die Talente backstage sind schwer beeindruckt und spüren, wie unfassbar gefühlvoll ihre Performance war.

Wir sind so stolz. Sie hat uns zum Weinen gebracht. […] Jeden hier im Raum! Chris Chalmer

Das Gefühl und die Emotionen erreichen auch die 99 ehemaligen Talents im Voting-Panel und sie entscheiden das Duell am Ende zu Jannifers Gunsten.

Sie bleibt unangefochten bis zum Schluss auf ihrem Hot Seat, denn keiner der konkurrierenden Coaches traut sich eines seiner Talente gegen Jennifer singen zu lassen. Sie ist somit eine von vier Talents aus Runde 1, die ins Halbfinale einziehen.

Welche Talente sich die verbleibenden Plätze für das Halbfinale bei "The Voice of Germany" sichern, siehst du immer freitags in SAT.1.

