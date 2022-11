"Topf sucht Burdecki": Matching-Expertin Dr. Sandra Köhldorfer im Portrait

Psychologin Dr. Sandra Köhldorfer ist eine wahre Allrounderin. Ihre neueste Herausforderung: Bei "Topf sucht Burdecki" steht sie Reality-Star Evelyn Burdecki bei der Partnersuche zur Seite.

Dr. Sandra Köhldorfer ist Psychologin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin, Autorin und Dozentin. Hauptaugenmerk ihrer Arbeit ist die Familien- und Paartherapie. Sie ist deshalb die perfekte Expertin, um bei "Topf sucht Burdecki" Reality-Star Evelyn Burdecki bei der Partnerwahl zu unterstützen.

Dr. Sandra Köhldorfer ist Expertin bei "Topf sucht Burdecki"

Dr. Sandra Köhldorfer arbeitete zunächst als Intensivkrankenschwester, studierte später Psychotherapie-Wissenschaft in Wien und absolvierte ihre Ausbildung zur Psychoanalytikerin. Seit 2007 ist sie an verschiedenen psychotherapeutischen Ambulanzen und in freier Praxis tätig. Ihr Schwerpunkt in der Psychotherapie-Wissenschaft liegt in der Partnerwahl-, Beziehungs- und Paarforschung.

Einer breiten Öffentlichkeit ist sie vor allem durch ihre Rolle als Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" bekannt. Seit 2014 kommt den Kandidat:innen der Sendung Köhldorfers Know-how zugute.

Immer wieder tritt sie in Fernsehen und Radio als Expertin auf und betreut Kandidat:innen auch hinter der Kamera verschiedenster TV-Produktionen als psychologische Psychotherapeutin. Das Multitalent ist zudem als Rednerin auf Veranstaltungen, TV-Host und Autorin tätig. 2020 veröffentlichte die Österreicherin ihr eigenes Buch "Das Paar in dir muss Liebe finden". Ihr Fachwissen gibt sie außerdem in Gastbeiträgen, Kolumnen sowie Vorlesungen und Seminaren weiter.

Sie trifft für Evelyn Burdecki eine Vorauswahl

Evelyn Burdecki soll das Know-how der Matching-Expertin helfen, den richtigen Partner zu finden. Sandra Köhldorfer wählt passende Bewerber aus und organisiert für die TV-Bekanntheit Dates mit 21 Männern. Besonders spannend: Keiner der Kandidaten weiß, dass er gleich auf eine Prominente trifft.

"Ich werde Evelyn Burdecki fit für die Liebe machen", gibt sich die Expertin zuversichtlich. Sie ist überzeugt, den richtigen Mann für Evelyn zu finden, obwohl sie Prominenz beim Dating eher als hinderlich einstuft. Evelyn ist dankbar für die Unterstützung der Expertin. Sie hofft, dass Sandra Köhldorfers Expertise ihr hilft, potenzielle Partner zu erkennen und Kandidaten zu entlarven, die den Reality-Star aufgrund anderer Motive kennenlernen möchten. Kaum jemand wäre dafür besser geeignet als die Matching-Expertin.

Die wichtigsten Fakten zu Dr. Sandra Köhldorfer

Name: Dr. Sandra Köhldorfer

Geburtstag: 18.9.1981

Geburtsort: Graz, Österreich

Alter: 40

TV-Auftritte von Dr. Sandra Köhldorfer

Seit 2014: Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

2017: Expertin bei "Der Augenblick – Verzeihen ohne Worte"

2022: Expertin bei "Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben"

"Topf sucht Burdecki – Ein Promi zum Verlieben": vier Folgen ab Sonntag, 7. August 2022, 17:40 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.