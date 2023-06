Abnehmen mit Switchel: So fördert der natürliche Appetitzügler mit Apfelessig deine Diät 

Switchel ist ein erfrischendes Getränk aus Wasser, Apfelessig, Ingwer, Zitrone und Honig. Es schmeckt nicht nur köstlich, sondern ist auch ein effektives Mittel, um den Körper bei der Entgiftung und beim Abnehmen zu unterstützen. Wir zeigen dir, wie das Trend-Getränk wirkt und wie du es selbst zu Hause herstellen kannst.

Switchel: Wirkung des Getränks

Wegen seiner positiven Wirkung auf den Körper hat der Switchel in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erlangt. Seine gesundheitsfördernden Eigenschaften hat er seinen wenigen, aber wirkungsvollen Zutaten zu verdanken: Apfelessig, Ingwer, Zitrone und Honig können alle als Superfoods bezeichnet werden.

Apfelessig enthält B-Vitamine, Vitamin C, A, Magnesium, Kalium und Eisen. Kalium reguliert unter anderem den Wasserhaushalt in unserem Körper. Daher wirkt Apfelessig Wassereinlagerungen in den Beinen und Füßen entgegen. Das alleine lässt uns schon schlanker aussehen. Da Apfelessig zu den basischen Lebensmitteln gehört, bringt er außerdem den Säure-Basen-Haushalt unseres Körpers ins Gleichgewicht. Verwende stets Apfelessig mit Essigmutter in Bio-Qualität, um von den gesundheitlichen Vorteilen der darin enthaltenen darmfreundlichen Bakterien zu profitieren. Der Essig hilft uns beim Abnehmen, indem er die Verdauung ankurbelt, den Blutzuckerspiegel senkt und den Fettabbau unterstützt. Aufgrund seiner pilzhemmenden und antibakteriellen Wirkung ist Apfelessig zudem ein beliebtes Hausmittel gegen viele Krankheiten und Beschwerden wie Blasenentzündung, Nagelpilz und Aphten.

Ingwer enthält Scharfstoffe, die entzündungshemmend, antiviral und antibakteriell wirken. Die in ihm enthaltenen Antioxidantien schützen unsere Zellen vor freien Radikalen, die durch schädliche äußere Einflüsse wie Umweltgifte, Zigarettenrauch oder UV-Strahlung der Sonne entstehen. Dadurch kann Ingwer bei regelmäßigem Verzehr der frühzeitigen Zellalterung, Entzündungen sowie verschiedenen Krankheiten entgegenwirken. Ingwer wird zudem als Hausmittel bei Verdauungsproblemen wie Übelkeit und Erbrechen verwendet. Aufgrund seiner schmerzlindernden Wirkung ist die Wurzel auch ein wirksames Mittel bei Kopfschmerzen, andere schwören auf seine lindernde Wirkung bei Menstruationsbeschwerden oder Gelenkentzündungen. Nicht zuletzt hilft Ingwer beim Abnehmen, denn er kurbelt Stoffwechsel und Verdauung an und hemmt das Hungergefühl.

Wundermittel Ingwer-Shot? Wir testen das Trendprodukt im Video:

Zitronen sind für ihre hohe Konzentration an Vitamin C bekannt. Der Saft einer Zitrone enthält 25 Milligramm des Vitamins, das viele Vorgänge in unserem Körper unterstützt. Es verbessert die Wundheilung, regt die Kollagenproduktion an, sorgt für straffe Haut und somit auch für ein ebenmäßiges Hautbild. Das Vitamin gehört auch zur Gruppe der Antioxidantien und stärkt das Immunsystem. Obwohl die Zitrusfrucht sauer schmeckt, wirkt sie im Körper basisch, da sie basische Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Magnesium enthält.

Wenn du regelmäßig Switchel trinkst, wirkst du einer Übersäuerung des Körpers entgegen. So wie Apfelessig und Ingwer regen auch Zitronen den Stoffwechsel, insbesondere den Fettstoffwechsel an. Wegen ihres hohen Vitamin-C-Gehalts produziert der Körper mehr Serotonin und Noradrenalin - Hormone, die den Fettabbau ankurbeln. Der saure und bittere Geschmack der Zitrusfrucht sowie das in ihr enthaltene Pektin zügeln den Appetit. So vermeidest du es, zu große Mahlzeiten zu essen. Zitronen wirken außerdem aufgrund ihres Kaliumgehalts ebenfalls entwässernd.

Honig hat entzündungshemmende, antivirale und antibakterielle Eigenschaften, denn er enthält unter anderem Wasserstoffperoxid und Methylglyoxal, die die Vermehrung von Keimen hemmen. Daher wird er gerne als Hausmittel gegen viele Beschwerden eingesetzt, zum Beispiel, um Zwiebelsaft gegen Husten und Halsschmerzen herzustellen. Manuka-Honig wirkt besonders antiseptisch. Studien haben gezeigt, dass Manuka-Honig sogar gegen antibiotikaresistente Bakterien wirksam ist.

Switchel-Rezept zum Selbermachen

Die Zutaten für einen Switchel hast du wahrscheinlich bereits in deiner Küche. Hier ist ein einfaches Rezept, das du zu Hause zubereiten kannst.

Zutaten:

1,5 Liter Wasser

80 ml Apfelessig

80 g Honig, alternativ: Ahornsirup

100 g Ingwer

3 Zitronen

Optional: andere Früchte/Kräuter nach Wahl, z.B. Orangen, Beeren, Thymian, Minze

Zubereitung:

Schäle den Ingwer und schneide ihn in Scheiben. Koche den Ingwer im Wasser zwei Minuten lang auf. Nimm den entstandenen Ingwertee vom Herd und lasse ihn für mindestens eine Stunde ziehen. Nimm anschließend die Ingwerstücke heraus. Entsafte die Zitronen. Füge dem Ingwertee den Zitronensaft, Apfelessig und Honig hinzu und rühre gut um, bis der Honig vollständig aufgelöst ist. Optional: Schneide das Obst in Scheiben und füge es nach Belieben mit Kräutern wie Thymian oder Minze dem Getränk hinzu. Serviere den Switchel warm oder kalt mit Eiswürfeln. Trinke ihn über den Tag verteilt, am besten vor den Mahlzeiten, um den Stoffwechsel anzukurbeln.

Switchel auf Vorrat anlegen

Du kannst den Switchel auch in größeren Mengen herstellen und ihn auf Vorrat produzieren. Vergrößere dazu entsprechend die Menge der Zutaten und fülle das Getränk in verschließbare Flaschen. Switchel hält sich im Kühlschrank bis zu einer Woche.

Eine weitere Möglichkeit, Switchel auf Vorrat anzulegen, ist die Herstellung eines Konzentrats. Dieses Konzentrat kannst du in sauberen Flaschen oder verschließbaren Gläsern aufbewahren und bei Bedarf mit Wasser verdünnen, um ein erfrischendes Glas Switchel zu erhalten. Dazu benötigst du die gleichen Zutaten, aber nur 400 Milliliter Wasser. Stelle das Switchel-Konzentrat wie oben beschrieben her und bewahre es im Kühlschrank auf. Zum Genießen gieße ein Drittel des Konzentrats mit zwei Drittel Wasser oder Sprudel auf und serviere ihn nach Belieben mit Eiswürfeln. Beim Verfeinern, zum Beispiel mit Erdbeeren, Himbeeren, Minze oder Limettensaft, sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Switchel kaufen

Wenn du keine Zeit oder Lust hast, Switchel selbst herzustellen, kannst du ihn auch kaufen. Viele Supermärkte und Bioläden führen mittlerweile fertige Switchel-Getränke verschiedener Marken und Geschmacksrichtungen. Achte beim Kauf von Switchel auf die Inhaltsstoffe, um sicherzustellen, dass er keinen zugesetzten Zucker oder künstlichen Aromen enthält. Suche hier am besten nach Produkten, die aus biologischen Zutaten hergestellt werden, um sicherzustellen, dass das Getränk frei von Pestiziden und anderen schädlichen Chemikalien ist.

Fazit zum Trendgetränk Switchel

Switchel ist ein erfrischendes und gesundes Getränk, das du einfach zu Hause zubereiten kannst und das viele gesundheitliche Vorteile bietet. Er regt den Stoffwechsel an und unterstützt dich so beim Abnehmen. Er eignet sich hervorragend als Alternative zu stark zuckerhaltigen Getränken wie Softdrinks und Fruchtsäften mit zugesetztem Zucker aus dem Supermarkt. Natürlich ist Switchel kein Wundermittel. Wenn du abnehmen möchtest, dann gehören auch Sport und eine ausgewogene Ernährung dazu. Hier findest du noch mehr leckere Diät-Drinks: Trink dich schlank! Was auch interessant für dich sein könnte: einige Obst- und Gemüsesorten wie etwa Gurken eignen sich zum Abnehmen, diese kannst du auch in Smoothies & Co. einbauen.

