Bildschirmzeit am Smartphone verringern:  Wie es dir gelingt und warum es so wichtig ist

Setze ein Limit für die Bildschirmzeit: Wie wäre es, wenn du klare Grenzen für deine Bildschirmzeit setzt? Beginne mit realistischen Zielen und steigere sie schrittweise, um eine nachhaltige Veränderung zu erreichen - du wirst überrascht sein, wie befreiend das sein kann. Es gibt verschiedene Apps , die dir helfen können, deine Bildschirmzeit zu überwachen und individuelle Limits zu setzen. Diese Tools bieten nicht nur Einblicke in deine Gewohnheiten, sondern ermöglichen es dir auch, deine Zeit am Smartphone besser zu kontrollieren.

Schaffe handyfreie Zonen in deinem Zuhause: Indem du bestimmte Bereiche in deinem Zuhause als handyfreie Zonen definierst, schaffst du Räume für soziale Interaktionen und Entspannung ohne ständige Ablenkung. Das Schlafzimmer oder der Essbereich könnten beispielsweise Orte sein, die frei von digitalen Einflüssen sind.

Plane bewusst Pausen, in denen du dein Handy beiseite legst und dich auf andere Aktivitäten wie Kochen mit der Familie oder ein Hobby konzentrierst. So schaffst du Achtsamkeit für dich selbst.