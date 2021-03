Die Kandidat:innen haben in der aktuellen Staffel von "Das große Promibacken" bewiesen, dass sie mit Schokolade, Buttercreme und verschiedenen Teigsorten umgehen können. Doch wie steht es um ihr Können, wenn es plötzlich um eine herzhafte Kreation geht?

Eine neue Folge heute Abend

Das will die Jury aus Betty und Christian in der neuen Folge herausfinden – beide haben auch noch eine überraschende Ankündigung in der Hinterhand. In der Preview bekommst du schon einmal einen Vorgeschmack auf die neuen Herausforderungen.

In der Preview: Jetzt wird es wird deftig in der Backstube

Die Stimmung ist gut – noch

Noch haben die Promis gut lachen. Mit Gemüse, Gewürzen, Mehl und anderen Zutaten, können sie sich ausleben und einen herzhaften Brotkranz zaubern. Vor allem Daniel Boschmann zeigt seine Freude deutlich, indem er laut singt, während er seinen Teig knetet. Doch Konkurrentin Franziska Knuppe weiß: Wenn die Zeit abläuft, könnte das bald auch ganz anders aussehen …

Ein außergewöhnliches Experiment

Doch der deftige Schmaus ist nicht das einzige, was auf die prominenten Hobbybäcker zukommt. "Vor euch liegen komplett unterschiedliche Aufgaben mit völlig verschiedenen Schwierigkeiten", kündigt Betty schon zu Beginn an.

Später setzt Christian noch eins drauf. "Ich steh auf Experimente. Aber so ein Experiment gab es in meiner Pâtisserie noch nie", kündigt er den Promis an. Was sie erwartet, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.