Zwei Kandidatinnen mussten ihren Platz am Ofen bei "Das große Promibacken" 2021 bereits räumen. Heute heißt es wieder "An die Plätzchen, fertig, los!" bei Deutschlands buntester Backshow. Wie schlagen sich die Übriggebliebenen diesmal und welche Aufgaben erwarten sie? Das siehst du in der Preview.