Im Clip: Die schönen Back(-künste) sind gefragt

Letzte Woche sind acht prominente Kandidat:innen von "Das große Promibacken" in die schmackhafte Welt der Kuchen und Torten gestartet. Mit ihren Lieblingsrezepten konnten sie zeigen, auf welchem Niveau sich ihre Fähigkeiten im Backen bewegen. In der zweiten Woche steigt das Schwierigkeitslevel: Heute geht es um exaktes Arbeiten.

Das Gebäck wird unter die Lupe genommen

"Wir schauen auch ganz exakt hin. Manchmal messen wir auch nach und Ungenauigkeiten werden wir ahnden", kündigt Konditormeisterin Betty schon vor der ersten Aufgabe an. Für die Promis bedeutet das: Nicht hastig werden – und sauber arbeiten. Natalia Avelon hat dazu einen passenden Vorsatz für die neue Woche: "Ich nehme mir vor, etwas ruhiger zu arbeiten und die Hektik an mir abprallen zu lassen."

Nicht nur die Emotionen kochen über

Die Preview zeigt: In der SAT.1-Backstube wird es wild und chaotisch. Bei Profiboxer Sven Ottke scheint der Kuchen nicht ganz durchgebacken zu sein. Bei Natalia Avelon ähnelt die Biskuitrolle eher einem zusammengefallenen Wrap und bei Comedian Faisal Kawusi raucht es am Arbeitsplatz. Ihm ist etwas auf dem Herd übergekocht. Ob bei diesem Durcheinander leckeres Gebäck für die Jury fertig wird?

Wer ergattert die rote Schürze?

In Folge eins hat sich die Influencerin Sarah Harrison mit der höchsten Endpunktzahl den Titel "Bäckerin der Woche" erbacken. Sie trägt somit in der zweiten Episode mit vollem Stolz die rote Schürze. Doch ihre Konkurrent:innen sind ihr dicht auf den Fersen und kampfbereit. "Wir haben natürlich die Chance, anzugreifen und zu schauen, ob wir hier oder da was besser machen können", erzählt Detlef Soost.

Wer kann Sarah Harrison die Schürze wegschnappen und für wen gibt es in Folge zwei kein Happy End? Das erfährst du heute Abend um 20:15 Uhr in SAT.1.