Selina und Michael – Jetzt doch Scheidung

+++ Update 18.01.2022 +++

Selina hatte Michael sogar mit einem Antrag auf Namensänderung überrascht. Sie wollte zukünftig den Nachnamen ihres Ehemannes tragen. Umso größer der Schock für die Fans der Show, als Selina und Michael auf Instagram ihr Ehe-Aus verkünden:

"Es tut uns leid, dass auch wir euch diese Nachricht nach einem knappen halben Jahr nun unterbreiten müssen, da so viele an uns geglaubt haben, aber [auch] wir haben bis zur letzten Minute daran festgehalten. Wir führen auch keinen Rosenkrieg und haben uns im Guten getrennt und ich kann mit gutem Gewissen behaupten, dass 'Hochzeit auf den ersten Blick' eine Bereicherung für mein Leben war und ich es jederzeit wieder so tun würde."

Bei Selina und Michael hat es von Anfang an gefunkt. Auch nach der Hochzeit und dem ersten Kuss ist die Euphorie nicht abgeebbt. Am Entscheidungstag fallen nicht nur die drei großen Worte "Ich liebe dich". An diesem Tag entscheiden sie sich auch weiter für ein Leben zu zweit. Den Entschluss besiegeln sie mit den bei "Hochzeit auf den ersten Blick" gewohnten Schrifttafeln und mit einer Cap, auf der steht: "Es bleibt alles so wie es ist." "Dich an meiner Seite zu haben, ist das wertvollste Geschenk", fasst Michael zusammen.

Simone und Marcus sind noch zusammen

+++ Update 18.01.2022 +++

In den Flitterwochen ließ das frischgebackene Ehepaar sich ein Partner-Tattoo stechen. Es entschied sich für die gleiche Stelle allerdings für unterschiedliche Motive. Simones Handgelenk ziert nun der Schriftzug "Amore", bei Marcus steht "La Familia".

Bleibt zu hoffen, dass die beiden zusammenbleiben und ihr Partner-Tattoo nicht bereuen. Weder Simone noch Marcus haben Instagram. Andere Paare nutzen die Plattform, um die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans hin und wieder mit kleinen Hinweisen versorgen.

Simone und Marcus haben es langsam angehen lassen, mit Bedacht. Doch mit der Zeit sind auch bei ihnen die Gefühle gewachsen. Für den Entscheidungstag springt Marcus über seinen Schatten und spricht über seine Gefühle. Etwas, das ihm in der Vergangenheit sonst sehr schwergefallen ist. "Ich hab gestern gesagt, ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ich bin verknallt in dich. Ich denke ganz oft an dich", gesteht der 34-Jährige. Ganz offiziell macht er ihr einen Hochzeitsantrag – und entscheidet sich damit weiterhin für die Ehe mit Simone.

Lisa und Mario – Ehe-Aus

+++ Update 18.01.2022 +++

Lisa und Mario hatten schon am Entscheidungstag von "Schwierigkeiten" gesprochen. Mitte Januar verkünden sie in einem gemeinsamen Instagram-Clip, "dass es für eine Liebesbeziehung nicht ausreicht". Man könne "den letzten, nötigen Funken einfach nicht herbeizaubern", so das Fazit der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer. "Trotz alledem ist es für uns nicht gescheitert, weil aus Wissenschaft eine wunderbare Freundschaft entstanden ist", beruhigen sie ihre Fans. "Seid nicht enttäuscht, denn wir sind es auch nicht."

Bevor die Paare zur Entscheidung kommen, können sie gegenseitig Nachrichten voneinander anhören. Mario macht den Anfang. "Danke, dass du an uns glaubst und nie aufgegeben hast", möchte er seiner Frau unter anderem mitgeben. Auch Lisa hat sich einige Worte überlegt: "Liebe bedeutet nicht, Händchen zu halten, wenn alles gut ist, sondern niemals loszulassen, wenn es schwierig wird. Wie du weißt, hatten wir einige Schwierigkeiten, aber du bist geblieben, als es schwierig wurde. Das fand ich sehr, sehr stark von dir", fasst sie ihr Experiment mit ihm zusammen. Der Schlüssel zu ihrem Glück war, dass sie immer kommuniziert haben. Schlussendlich entscheiden sich beide für die Ehe.

Ralf und Manuela – Scheidung

+++ Update 18.01.2022 +++

Auch Ralf und Manuela gehen inzwischen getrennte Wege. Kurz vor Weihnachten gibt sie das Ehe-Aus bekannt. "Nach wie vor verstehen wir uns wirklich super", so ihre Worte auf Instagram. Ralf bestätigt das später und erklärt: "Meine Gefühle waren nicht da. [...] Ich bin 57 und ich weiß, wann mein Herz angeht und wann nicht."

Ralf und Manuela sind ein Herz und eine Seele – außer, wenn sie räumlich getrennt sind. Dann schleichen sich Kommunikationsprobleme ein. "Das bricht, sobald wir voneinander getrennt sind, ein. Wir schaffen es nicht, täglich miteinander zu telefonieren", so Manuela. Doch Ralf gelobt Besserung. Außerdem ist das langfristige Ziel der beiden, dass sie zusammenziehen. Dafür haben beide unabhängig voneinander eine Überraschung vorbereitet: einen Haustürschlüssel.

David und Anika – Aus und vorbei

+++ Update 18.01.2022 +++

"Es scheint, als wären David und ich glücklich verheiratet. Es wäre auch ein tolles Happy End gewesen", schreibt Anika nach dem Finale auf Instagram. "Unseren Kindern hätten wir eine lustige Kennenlerngeschichte erzählen können." Aber: Leider sei das Leben kein Film, so Anikas ernüchterndes Fazit. Sie und David sind demnach im Guten auseinandergegangen und haben auch immer noch Kontakt.

Für den Entscheidungstag hat sich David etwas Großes überlegt. Er möchte seiner Frau sagen, dass er sie liebt. "Ich wollte ihr noch etwas geben. In diesem Moment noch mal zeigen: Es ist wirklich ernst zwischen uns. Du bist wirklich in meinem Leben integriert", erklärt David. Gesagt, getan. Nachdem sich beide für die Ehe entschieden haben, sagt David seiner Frau, dass er sie liebt.

Juliane und Robert - Scheidung

+++ Update 18.01.2022 +++

Robert lernt derzeit eine neue Frau kennen, wie er in einem Instagram-Interview mit dem ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer Aron Schweizer gestand. Dabei verriet er nur, dass es sich bei seiner Auserwählten ebenso um eine Ex-Kandidatin der Sendung handelt.

Während der Entscheidung macht Juliane ganz klar, dass sie keinen Kontakt mehr zu Robert möchte. Während Robert "Ehe" auf sein Kärtchen schreibt, steht bei Juliane "Scheidung".

