Janine ist Pickerin in Folge 1

Janine hatte bei "Hochzeit auf den ersten Blick" kein Match und sucht deshalb weiter nach der großen Liebe: In Folge 1 von "Liebe auf den ersten Kick" hat die 36-Jährige die Qual der Wahl. Die Nordrhein-Westfälin bezeichnet sich zwar selbst nicht als besonders sportlich, hat aber richtig Bock auf Action und will in der Extrem-Dating-Show alles ausprobieren.

"Man erlebt gemeinsam einen Moment, der einen verbindet und man kann in solchen Situationen auch schon einen Teil des Charakters erkennen", sagt die Single-Frau und freut sich auf die Herausforderung.

Janine ist schon seit längerer Zeit Single und auf der Suche nach ihrem "Partner in Crime". Kann einer der Männer sie von sich überzeugen?

Diese Männer wollen ihr Herz gewinnen

Fünf Männer wollen Janine bei unterschiedlichen Action-Aktivitäten kennenlernen. Der 29-jährige Wirtschaftsjurist Ekrem steht auf Action, Mode, Style – und er liebt seinen Hund Gustl. Und genau das wünscht er sich auch von seiner zukünftigen Partnerin.

Für den 34-jährigen Pforzheimer Felix M. ist Stehenbleiben nie eine Option. Der Pyrotechniker mag es explosiv, steht auf Action und wünscht sich eine Frau, die nicht auf den Mund gefallen ist.

Ähnlich denkt sein Namensvetter Felix B., der sich gern in eine Frau mit viel Humor verlieben würde. Der Outdoor-Fan kommt aus Rostock und ist passionierter Angler. Selbst beschreibt er sich als sehr offen und direkt, weswegen er manchmal anecken würde.

Der 30-jährige Gastronom Nico liebt gutes Essen, Reisen und Sport. Zu seinem Glück fehlt ihm nur noch eine Frau. Die Dame seiner Wahl sollte Natürlichkeit und Sympathie ausstrahlen.

Auch der Münchner Christoph will bei den Extrem-Dates um Janines Herz kämpfen. Schwach wird der 30-jährige Hobby-Surfer, wenn die Dame gut duftet und mindestens schulterlange Haare hat.

Die männlichen Singles der ersten Folge im Überblick:

Ekrem

Felix M.

Nico

Felix B.

Christoph

Die Auswahl ist groß, doch kann am Ende einer der fünf Männer tatsächlich Janines Herz gewinnen? Das siehst du am Mittwoch ab 23:05 Uhr bei "Liebe auf den ersten Kick – Die LOVOO und Jochen Schweizer Extrem-Dating-Show" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: