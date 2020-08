Saskia Beeks, Kathy Kelly und Jasmin Tawil sind bei "Promi Big Brother" 2020 mit dabei. Nein, dieses Mal ist es kein Gerücht! Für diese Promis wird es ernst. Drei Wochen lang müssen sie unter dem prüfenden Blick von Big Brother bestehen. Doch sie sind nicht allein, neun weitere Namen sind jetzt bekannt.

Kathy Kelly: Mitglied der "Kelly Family"

"Ich mache vor allem mit, weil ich die Sendung so mag. Ich habe "Promi Big Brother" in den Vorjahren immer geguckt. Ich finde das ist einfach ein sehr spannendes Format. Seit sieben Jahren denke ich schon darüber nach mitzumachen. Ich selber habe ja so was wie "Big Brother" viele Jahre lang im echten Leben gelebt und jetzt fasziniert es mich, dass ich mitmachen kann. Und gerade in Zeiten von Corona passt es auch perfekt für mich. Meine Konzerte sind im April und Mai ausgefallen, alles ist auf das nächste Jahr verlegt – ich habe also Zeit dafür", so Kelly.

Kathy Kelly ist als Drittälteste von zwölf Kindern aufgewachsen und übernimmt schon früh die Verantwortung für ihre Familie. Inzwischen hat sich die Musikerin als "Grande Dame of Gospel und Folk" etabliert.

Adela Smajic: Die Ex-Bachelorette

Sie kennt sich mit Reality-Formaten aus: 2018 war Adela die Bachelorette im Schweizer Fernsehen. Mit ihrem Auserwählten klappte es am Ende nicht und die Tochter des ehemaligen Profi-Fußballers Amir Smajic ist wieder Single. Verdreht die 27-Jährige den männlichen Bewohnern den Kopf? Aus diesem Grund ist sie bei #PromiBB dabei: "Ich ziehe bei 'Promi Big Brother' ein, weil ich Lust auf ein neues Abenteuer habe und mich von einer anderen Seite entdecken möchte. Ich frage mich, ob ich ohne Handy oder andere Dinge des Alltags überleben kann (lacht). Das wird schwierig."

Elene Lucia Ameur: Die "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Die 26-Jährige wird vor allem durch ihre Rolle als "Zoe" in "Berlin – Tag und Nacht" bekannt. Doch ihre kontroverse Rolle ruft auch viele Hater auf den Plan. Menschen, mit denen Elene schon früh lernen muss umzugehen, denn als junges Mädchen hatte sie mit Mobbing zu kämpfen. Nach ihrem Aus bei "Berlin – Tag und Nacht" konzentriert sie sich weiter auf ihre Karriere – sie will Synchronsprecherin werden. Am liebsten für Disney.

Warum Elene Lucia Ameur bei "Promi Big Brother" 2020 mitmacht? "Weil ich sehr gespannt bin, ob und wie ich an meine Grenzen gehen werde. Ich freue mich darauf, mich selbst besser kennenzulernen, denn ich glaube, es gibt Dinge über sich selbst, die man niemals für möglich gehalten hätte. Für mich macht auch einen besonderen Reiz aus, so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenzulernen und zu erfahren, wie die ticken. Vielleicht kommt man dann zusammen, vielleicht nicht", erzählt sie im Interview.

Sascha Heyna: Schlager- und Teleshopping-Star

Sascha hat sich einen Namen als sympathisches Teleshopping-Gesicht des QVC-Teams gemacht. Inzwischen überzeugt er aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf der Bühne. 2008 feierte er mit dem Album "Himmelszelt" sein Schlagersänger-Debüt.

Bei "Promi Big Brother" 2020 macht Sascha mit, weil er es als "ganz, ganz spannendes Spiel" sieht: "Seit es "Big Brother" gibt bin ich Fan dieser Show und dieses Konzeptes. Und im tiefsten Inneren habe ich immer davon geträumt, selbst mal mitzumachen. Ich halte mich selbst für sehr unkompliziert und sehr kompatibel – aber es ist natürlich eine andere Sache, wie das die anderen sehen. "Promi Big Brother" ist für mich eine der größten Herausforderungen und eines der spannendsten Projekte, die ich jemals gemacht habe."

Udo Bönstrup: Der Social-Media-Star

Der 25-Jährige wurde mit seiner Kunstfigur Udo Bönstrup über Nacht berühmt: Der westfälische Rentner ist ein ehemaliger Volksschüler aus der Nachkriegszeit. Zu der Figur inspirierte Udos Opa, ein 70-Jähriger Ex-Oberstabsfeldwebel mit rauem Tonfall.

Sein Großvater hat auch indirekt etwas mit seiner Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2020 zu tun: "Ich wollte schon immer bei "Promi Big Brother” mitmachen. Bereits als kleiner Bengel habe ich das mit meinem Papa geschaut. Natürlich reizt es mich auch, mal eine andere Plattform zu bekommen. Nicht mehr nur im Internet stattzufinden, sondern auch mal in den anderen großen Medien."

Ikke Hüftgold: Die Ballermann-Ikone

Der 43-Jährige ist aus der Partyschlager-Szene in Mallorca und Bulgarien nicht mehr wegzudenken. Im roten Trainingsanzug steht Ikke Hüftgold seit 2009 auf der Bühne und führt nebenbei einen erfolgreichen Gartenbau-Betrieb.

Aber warum geht er jetzt zu "Promi Big Brother"? Ikke will dem großen Bruder seine Gorilla-Qualitäten präsentieren: "Seit Beginn der ersten Staffel schaue ich mir jetzt die ganzen Affen bei 'Promi Big Brother' an. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es Zeit wird für einen Gorilla wie mich."

Senay Gueler: Szene-DJ und Model

Er ist vor allem in Berlin als Szene-DJ unterwegs. Aber auch international spielte er schon auf einigen Bühnen. Zudem ist er Model und Schauspieler. Serien-Fans haben ihn zum Beispiel schon einmal in "4 Blocks" gesehen.

Nun widmet sich der 44-Jährige einer neuen Herausforderung – und die heißt "Promi Big Brother" 2020! "Es gibt vier Gründe", warum Senay in der Sendung zu sehen ist, erzählt er im Interview: "Um ganz ehrlich zu sein ist der Erste das Geld. Ich bin Künstler und auch mich hat Corona ganz schön gebeutelt. Zweitens habe ich ja drei Kinder. Da habe ich das Angebot nicht ablehnen können. Das wäre dann nur arrogant und überheblich gewesen. Der dritte Grund ist natürlich die Publicity. Durch "Promi Big Brother" kriegst du natürlich viel Öffentlichkeit und viele neue Follower. Was natürlich für meinen Job sehr einträglich ist. Und der vierte Grund ist natürlich der Spaß. Von allen Reality- oder Trash-Sendungen ist das das Format mit echtem Kultstatus. Da macht es doch einfach nur Spaß dabei zu sein."

Claudia Kohde-Kilsch: Tennis-Legende an der Seite von Steffi Graf

Claudia gehört zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen in Deutschland. Mit Steffi Graf gewann sie 1988 bei den Olympischen Spielen die Bronze-Medaille. Die 56-Jährige hat eine große Leidenschaft: Reality-Shows!

Jetzt steckt sie selbst mittendrin und ist Bewohnerin von "Promi Big Brother" 2020: "Ich habe mir gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, dass das eine Riesenerfahrung und ein Abenteuer sein wird. Beim Zuschauen habe ich mir immer vorgestellt, wie es wohl ist, selbst dabei zu sein. Wie verhält man sich? Wie ist das, wenn man unter einem Dach mit den unterschiedlichsten Charakteren lebt, die man vorher nicht kennt?"

Mischa Mayer: Die "Love-Island"-Maschine

Bekannt wurde Mischa durch seine Teilnahme an "Love Island". Bei seinen Fans kommt der 28-Jährige vor allem wegen seiner offenen und positiven Art gut an. Auf sein Aussehen legt Mischa sehr viel wert – trainiert sogar täglich, um fit und in Form zu bleiben.

Seine Teilnahme als "Promi Big Brother"-Bewohner erklärt er so: "Ich brauche in meinem Leben Herausforderungen und ich möchte der Fernsehwelt zeigen, was aus dem 'Beton-Mischa' geworden ist und dass er nach „Love Island“ eine zweite Chance verdient hat. Auf 'Love Island' hatte ich eine Partnerin, die das Format nicht so ernst genommen hat. Bei 'Promi Big Brother' bin ich mit meinen Eigenschaften genau richtig. Ich bin fürsorglich, kümmere mich gerne um andere Menschen, und ich bin ein Kämpfer."

Emmy Russ: Das Reality-Sternchen

Sie ist die jüngste Bewohnerin bei #PromiBB 2020. Das Luxus-Girl hat über 52.000 Follower auf Instagram und war gerade erst Teil von "Beauty & The Nerd" – natürlich als Beauty. Die 21-Jährige arbeitet intensiv an ihrem "Fame", auch bei "Promi Big Brother".

Deshalb nimmt sie an der SAT.1-Show teil: "Ich will mich gerne wieder zeigen, denn ich bin sehr gerne präsent, egal ob privat oder in der Öffentlichkeit. Ich bin bereit für eine neue Herausforderung: es ist spannend, nicht zu wissen, was auf einen zukommt und vor allem wer."

Saskia Beeks: Ex-Soapie & Influencerin

"Berlin – Tag und Nacht" machte Saskia Beecks zu einem erfolgreichen Serien-Star. Im letzten Jahr verließ die 32-Jährige die Soap und arbeitet seitdem auch erfolgreich als Influencerin. Bei "Promi Big Brother" nimmt die Wahl-Berlinerin teil, weil sie es als Challenge sieht, auf die sie Bock hat. "Wenn ich im Haus bin, bin ich total abgeschottet: Ohne Internet, ohne Kontakt nach Draußen und nur auf eine Gruppe fokussiert. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Auszeit, so verrückt das klingen mag. Denn mein größtes Problem ist, dass ich mich so schnell ablenken lasse."

Jasmin Tawil: Ex-GZSZ-Star & Ex-Frau von Adel Tawil

Jasmin Tawil wurde als Franziska Reuter bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und als Ex-Frau von Musiker Adel Tawil bekannt. Nach der Trennung zog die heute 38-Jährige nach Hawaii und fand durch Yoga wieder zu sich selbst. Nun ist Jasmin zurück in Deutschland und will bei "Promi Big Brother" ihr neues Ich präsentieren.

Bei der SAT.1-Show nimmt sie unter anderem teil, um zu sehen, wie sie bei den Zuschauern ankommt: "Ich finde „Promi Big Brother“ ist ein sehr spannendes Format. Es geht nicht darum, wer irgendwelche Spiele gewinnt, sondern einfach nur darum, welcher Charakter den Zuschauern am besten gefällt. Das ist schon recht interessant."

Wer stellt sich als Teamplayer heraus, wer als Einzelkämpfer? Und vor allem, wer wird am Ende um 100.000 Euro reicher sein? Wir werden sehen. "Promi Big Brother" 2020 beginnt am 7. August 2020 in SAT.1 und auf Joyn. Bis dahin findest du auf PromiBigBrother.de Infos rund um die neue Staffel.

"Promi Big Brother" 2020:

Jeden Montag und Freitag ab 20:15 Uhr

Sonst immer ab 22:15 Uhr

Ab Montag, 24. August 2020, täglich schon ab 20:15 Uhr

Täglich geht es im Anschluss mit "Promi Big Brother – Die Late Night Show" auf sixx weiter

