Auf engem Raum mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern und dann auch noch mit Rafi Rachek, der ihr alles andere als gewogen ist - Melanie Müller hat es derzeit bei "Promi Big Brother" wahrlich nicht leicht in der Raumstation. Doch die Blondine macht das Beste draus und lässt sich nicht unterkriegen. Wären da nicht die privaten Sorgen mit ihrem Ehemann Mike Blümer, die ebenfalls an ihr nagen.

Mike Blümer über Ehe-Zoff

Bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" wird an Tag 3 eine Sprachnachricht von Melanie Müllers Mann Mike vorgespielt, in der er zu ihrem "Ehe-Zoff", wie er sagt, Stellung bezieht.

Zuvor war die Ballermann-Sängerin in Folge 3 aufgefallen, dass ihr Mann bei ihrem Spiel nicht im Publikum saß. "Man kommt zu einem Spiel und sieht da seinen Partner nicht. Da denkt man: 'Okay, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr im Argen'", so Melanie.

In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" erzählt er in einer Sprachnachricht: "Die Geschichte, die uns seit ein paar Monaten begleitet, die gehört einfach nicht in die Öffentlichkeit. Dass Melli darüber redet, ist sicherlich nicht optimal, zeigt mir aber wirklich, dass sie darüber nachdenkt, was sie in den letzten Wochen, Monaten und Jahren mit mir fabriziert hat. Mehr möchte ich eigentlich nicht dazu sagen. Sollte sich wenigstens einer daran halten, dass unser Ehe-Zoff privat bleibt. Das werde ich in dem Moment mal sein und hoffe, dass Melli das Ganze nicht in die Breite bringt, wegen dem Herzschmerz und Co."

Im Clip: Melanies Mann Mike Blümer: "Ich brauch mal bisschen meinen Abstand"

Mike: "Ich mache momentan mein Männerding"

Weiter berichtet er: "Ich muss dazu sagen, ich habe noch keine Folge von "Promi Big Brother" komplett gesehen, weil ich möchte es momentan eigentlich gar nicht sehen. Hört sich komisch an, ist aber wirklich so. Ich brauche mal bisschen meinen Abstand, ein bisschen Freiheit. Ich mache momentan mein Männerding. Wir machen Männerkochen 2.0 mit einem Propangasrenner. Ich überlege mir, ob ich mir in der Zeit einen Traktor kaufe oder, ob ich mir einen Panzer miete oder, ob ich mir einen kaufe. Ich bin jetzt nicht zuhause und heule in der Gegend rum, sondern hab viel Spaß mit unseren Kindern und meinem Männerding. Ich hoffe, dass Melli, wenn sie rauskommt, ein bisschen geklärter ist, was uns angeht. Ich hoffe, dass sie sich mit dem Jörg Draeger anfreundet. Der hat was ganz Wichtiges gesagt und das müsste er ihr mal mitteilen: eine seelische Fastenzeit hat noch keinem geschadet und wir werden sehen."

Ob Melanie Müller sich nochmal zu ihrem Mann äußert, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr wieder bei "Promi Big Brother" 2021 in SAT1 und auf Joyn.

Melanie Müller wagt mit "Promi Big Brother" 2021 ein großes Abenteuer. Matches, Raumstation und die anderen Bewohnerinnen und Bewohner sorgen für jede Menge Aufregung, doch am Ende ist es ein anderer Umstand, der sie emotional mitnimmt. Es geht um ihren Mann – kriselt es in der Ehe?

Ehekrise? Melanie Müller und ihr Mann Mike Blümer

Die Partymusikerin ist seit 2014 mit ihrem Mann Mike Blümer verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, ihre Tochter Mia Rose und ihren Sohn Matty. Doch von Liebesglück scheint derzeit nicht viel zwischen Melanie und Mike spürbar zu sein …

Sorgen bei "Promi Big Brother" 2021

In der Live-Show am Freitag hat Melanie die Möglichkeit, gemeinsam mit Eric Sindermann im Match den Sieg abzustauben, um von der Raumstation auf den Big Planet zu ziehen. Doch beim Blick ins Publikum fehlt ein Gesicht, das sie gern gesehen hätte: das von ihrem Mann Mike. Während des Matches bleibt sie stark, doch als sie zurück zu den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern geht, macht sie sich Sorgen.

Emotionales Gespräch mit Daniel Kreibich

"Hätte ich das gewusst, dass die Situation so ist, wie sie ist, wäre ich nicht rausgegangen. Dann hätte ich auch nicht gesehen, dass er nicht da gewesen war", macht sie ihrem Frust Luft. Daniel Kreibich nimmt sie in den Arm und tut sein Bestes, sie zu trösten.

Er will wissen, ob andere Personen im Publikum saßen, die ihr wichtig sind. Melanie bejaht, immerhin waren ihre Eltern und ihre besten Freunde da – aber nicht ihr Mann, "die erst-wichtigste Person sozusagen – noch vor meinen Eltern!".

Melanie Müller über ihre Beziehungen: "Ich stehe auf ältere Männer"

Bereits seit 13 Jahren ist Melanie Müller mit ihrem Ehemann inzwischen liiert. Als sie etwas später von den anderen Bewohner:innen auf den großen Altersunterschied angesprochen wird, sagt Melanie lachend: "Mein Papa ist ein Jahr jünger als mein Mann."

Auch in früheren Beziehungen sei der Abstand stets groß gewesen, erklärt sie. Melanies Fazit: "Ich steh auf alte Sachen. Alte Häuser, alte Männer. Alles, was alt ist."

