Letzte Worte

"Denk dran, was ich dir gesagt habe, hast du gehört?" mit diesen Worten nimmt Paco Steinbeck Abschied von Papis Loveday. Es ist ein tränenreicher Abschied. Der Superhändler hat beim Zuschauer:innen-Voting an Tag 19 am wenigsten Anrufe bekommen und scheidet damit aus.

Paco war 24 Stunden nominiert. Für den Fall seines Auszugs hat er mit seinem Kumpel Papis zuvor ein Gespräch geführt. "Wenn ich rausfliegen sollte, bleib hier drin stark. Hast du gehört? Rock das Ding!", so Paco. Doch Paco will gar nicht darüber nachdenken, dass er ohne Paco bei "Promi Big Brother" zurückbleiben könnte. "Du bist meine Bezugsperson!", so das Topmodel. Doch Papis gibt Paco das Versprechen: "Ich werd’s versuchen."

Pacos größter Gewinn bei #PromiBB

Einem möglichen Ausscheiden sieht Paco entspannt entgegen. "Ich kann nicht verlieren", sagt er. "Ich hab dich gefunden." Das er einen Freund wie Papis kennenlernen würde, damit hat der 46-Jährige nicht gerechnet: "Ich hab mit allem gerechnet, aber nicht mit dir."

Pacos Ausscheiden trifft Papis hart: "Paco war und ist die einzige Bezugsperson, die ich hier hatte", so das Topmodel. Aber vielleicht gibt es ja noch jemanden, der die Lücke füllen kann, die Paco hinterlassen hat. Jemand, der Papis für den Endspurt Kraft geben kann. Jemand wie Uwe Abel zum Beispiel?

Das Model und der Bauer

Drei Tage vor dem großen Finale tauschen sich Papis und Uwe über die stärksten Konkurrent:innen aus. Welche Strategie sollten sie am besten fahren? Uwes Fazit: "Ohne Intrigen kommst du nicht weiter." Haben sich da etwas zwei gefunden?

"Ich hätte nie gedacht, dass ich hier so einen wie dich treffe", gesteht Uwe Papis. "So ein schöner Mensch mit demselben Charakter wie ich", führt der Bauer weiter aus. Papis ist gerührt und fühlt sich auch geschmeichelt. Immerhin kommen die beiden aus zwei völlig verschiedenen Welten. "Aber ich kann jetzt wirklich sagen, wir haben das gleiche Herz", so Papis.

Werden Uwe und Papis ab jetzt zusammen bei "Promi Big Brother" kämpfen und schaffen sie es beide ins Finale? Das siehst du jeden Abend um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn.

