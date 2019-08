An Tag 2 unterhalten sich Zlatko und YouTuber Chris am Zaun über alte "Big Brother"-Zeiten. Die Freundschaft zu Jürgen sei nur Fake gewesen. Ein gutes Haar an Zlatko habe er nicht gelassen. Doch für den #PromiBB-Bewohner zählt nur die Meinung seiner engsten Freunde und Familie. Vielleicht weiß seine Mutter deswegen nichts von seinem Einzug.

Zlatko: "Das hab ich so gigantisch geplant!"

"Meinst du nicht, die sieht das im Fernsehen?", gibt Chris zu bedenken. Doch Zlatko hat daran gedacht. Seine Mutter ist gerade im Urlaub in Mazedonien, wo sie wohl kein deutsches Fernsehen hat. Ihr wiederum erzählte er, er fährt nach Afrika in den Urlaub. Daher sei er nicht erreichbar. "Das hab ich so gigantisch geplant", sagt Zlatko. "Dachte ich." Dem Kfz-Mechaniker ist nämlich ein Fehler unterlaufen. Eigentlich wollte er die App der "BILD" noch von Muttis Handy zu löschen.

Da gehe sie einmal am Tag die aktuellsten News durch. Ob ihr da eine Nachricht zu ihrem Sohn auffallen wird?

"BILD" könnte Zlatkos Plan vernichten

Chris ist sich sicher: "Digger, natürlich steht das schon in der 'BILD'!" Und damit soll er recht behalten. Den einen oder anderen Artikel über Zlatko bei " Promi Big Brother" 2019 ist schon bei der Zeitung erschienen.

Wie es mit Zlatko und Co. Bei "Promi Big Brother" weitergeht, erfahrt ihr täglich um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de. Freitags startet die neue Folge schon um 20:15 Uhr.

