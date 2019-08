Heute Abend geht es los! "Promi Big Brother" startet am 9. August 2019 ab 20:15 Uhr in SAT.1 in Runde 7. "Big Brother" lädt seine prominenten Gäste dieses Jahr auf den Campingplatz ein. Die ersten 9 Bewohner sind bereits am Mittwoch eingezogen:

Sie haben ihre ersten beiden Nächte auf dem 75 Quadratmeter großen Campingplatz von " Promi Big Brother" schon hinter sich. "Big Brother"-Legende Zlatko, Schlagerstar Almklausi und Schauspielerin Sylvia Leifheit kennen die neue Welt von "Big Brother" dagegen noch nicht. Sie werden heute Abend live einziehen. Wie werden sie auf ihre neuen Mitbewohner reagieren?

Das seht ihr um 20:15 Uhr in SAT.1 bei "Promi Big Brother" 2019.

"Promi Big Brother" – von Freitag, 9. August bis Freitag, 23. August

täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

täglich, nach der SAT.1-Show "Promi Big Brother – Die Late Night Show", live auf sixx und auf Joyn

Das könnte dich auch interessieren:

"Promi Big Brother" 2019: Das sind die Moderatoren