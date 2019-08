Zwischen Ginger Costello Wollersheim und Jürgen Trovato kracht's. Während Ginger von Jürgens Sprüchen genervt ist, findet er, dass sie übertrieben darauf reagiert. Ob die beiden sich wohl wieder vertragen können?

"Promi Big Brother" 2019: Ginger Costello Wollersheim und Jürgen Trovato geraten aneinander

Bei "Promi Big Brother" 2019 ist was im Argen: Zwischen Ginger und Jürgen scheint es ordentlich zu knistern – aber nicht im romantischen Sinne. Es beginnt damit, dass der TV-Detektiv einen abfälligen Spruch über Gingers Fältchen an Beinen und Po anbringt: "Da müssten noch ein paar Fältchen weg. Also ich würde da noch mal ein bisschen durchkärchern lassen."

Die neue Frau von Bert Wollersheim erwidert daraufhin: "Wenn es dir nicht passt, schau woanders hin." Aber die Anmerkung scheint an ihr zu nagen. Später, als die Bewohner in einem der Zelte zusammensitzen, konfrontiert Ginger ihn mit der Situation und fragt nach einer Entschuldigung.

Zoff unter den Bewohnern: Der Streit eskaliert

Doch dann eskaliert der Konflikt. Jürgen Trovato deutet an, dass er ihre Reaktion zu übertrieben findet, woraufhin Ginger noch wütender wird. Die Stimmung kocht hoch und die anderen Bewohner sehen ratlos zu.

Ob der Streit noch hitziger wird oder ob sich die beiden wieder vertragen, erfahren wir in der zweiten Folge von " Promi Big Brother" um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.de

Du bist unterwegs und kannst das Geschehen auf dem Campingplatz nicht im TV verfolgen? Dann erfährst du alles Spannende in unserem Live-Ticker.

Das könnte dich auch interessieren: