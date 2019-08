Aus und vorbei! Für Zlatko scheint die einstige Bromance mit " Promi Big Brother"-2019-Bewohner Joey Heindle endgültig beendet zu sein. Und das lässt die "Big Brother"-Legende den DSDS-Star überdeutlich spüren. Zlatko stichelt weiterhin bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen den Sänger.

Zlatko über Joey: "Deine Art [...] ist schlecht"

Joey zeigt sich von Zlatkos abweisender Art und der harten Kritik an seiner Person nach wie vor völlig überrumpelt. Er versteht die Welt nicht mehr. Deshalb sucht er am Zaun zwischen Luxuscamp und Zeltlager das Gespräch mit seinem ehemaligen Ziehvater. Zlatko teilt dabei abermals gegen Joey aus: "Deine Art, die du an den Tag legst, ist schlecht, nicht menschlich. Du hast dich mir gegenüber falsch verhalten. Du kommst nur an den Zaun, wenn andere am Zaun sind, weil es dir definitiv am Arsch vorbei geht, wie es mir geht."

Und damit nicht genug. Der 43-Jährige poltert weiter: "Ich habe das geglaubt, was du mir die ersten beiden Tage vorgemacht hast. Ich habe dir geholfen, habe dich getröstet, habe dir Tipps gegeben, damit du mir dann eine Spritze von hinten gibst und es dich nicht mal mehr interessiert, wie es hier bei mir aussieht. Du schlüpfst jedem ins Ars**loch rein."

Comeback der Freundschaft für Zlatko ausgeschlossen

Auch die Zeichen für eine spätere Versöhnung stehen schlecht. Zlatko betont, dass er nach #PromiBB keinen Kontakt mehr zu Joey haben möchte: "Ich bin aber auch nicht hierhin gekommen, um neue Freunde zu finden. Es kann passieren, dass man hier Menschen auf einmal gern hat, die man gerne wiedersehen würde, aber zu dieser Fraktion gehörst du nicht mehr!"

Harte Worte für den sensiblen Joey. Wie er auf die Konfrontation mit seinem ehemaligen Best Buddy Zlatko reagierst, siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" 2019 in SAT.1.

"Promi Big Brother" • täglich, 22:15 Uhr und freitags, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf Joyn

Du kannst heute Abend nicht im TV einschalten? Mit unserem "Promi Big Brother"-Liveticker verpasst du garantiert nichts!

Das könnte dich auch interessieren: