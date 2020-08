Promi Big Brother:

Wenn im Märchenwald die Tränen kullern, ist Senay Gueler meist nicht weit. Dieses Mal hat es "Beauty & The Nerd"-Star Emmy Russ erwischt. Grund für das große Heulen ist dieses Mal allerdings nicht direkt der DJ auf Nikotinentzug, sondern eine Bewohnerin, von der die Zuschauer bisher nicht ahnten, dass sie andere zum Weinen bringen kann: Jasmin Tawil.

Ganz unbeteiligt ist Senay an der Sache allerdings nicht. Denn er ist sozusagen derjenige, der den Stein ins Rollen gebracht hat, indem er behauptete, Emmy hätte über Jasmin gelästert.

Emmy war zunächst ahnungslos, was Senay so auf die Palme gebracht hat. Im Gespräch unter vier Augen klärt Elene Lucia Ameur die Blondine auf: "Du hast wohl irgendwas über ihren Ex-Mann gesagt." Emmy fällt aus allen Wolken: "Was? Ich weiß nicht mal, dass sie einen Mann hat!" Elene erzählt, dass Jasmin zu Senay gegangen sei und ihm erzählt habe, dass Emmy über ihre Männer-Vergangenheit geredet hätte.

Emmy schwört auf ihre Mutter

Emmy ist so fassungslos, dass sie auf ihre Mutter schwört, nichts über einen Ex-Mann von Jasmin gesagt zu haben. Jasmin relativiert, indem sie ergänzt, dass Jasmin nicht definitiv wüsste, sondern nur glaube, dass Emmy etwas gesagt habe. Zwischen Glauben und Wissen liegt jedoch ein kleiner aber feiner Unterschied, der einen riesigen Streit verursachen kann.

Um die Sache zu klären, spricht Emmy Senay an, der wiederum Jasmin bittet, zu erklären, was sie ihm erzählt hat. Die allerdings möchte darüber nicht reden. Emmy versteht die Welt nicht mehr. Schließlich geht es um ihren Ruf und sie will auch nicht umsonst im Fernsehen auf ihre Mutter geschworen haben. Und sogar Senay springt in den Ring, obwohl Emmy eigentlich seine erklärte Lieblingsfeindin ist. Er erklärt gewohnt unverblümt: "Ich habe gesagt: Wenn Emmy das wirklich gemacht hat, ist das eine Fot*en-Aktion. Aber ich habe auch gesagt: Ich kann mir das nicht vorstellen".

Emmy ist total aufgelöst und weint. Elene versteht sie und tröstet. Denn auch sie war an Tag 4 bei "Promi Big Brother" 2020 emotional nah an den Abgrund gerückt und hätte eine Packung Taschentücher oder ein Beruhigungsmittel gebrauchen können.

Jasmin ist bereit zur Aussprache

Endlich erkennt auch Jasmin, dass sie die Situation nicht so stehenlassen kann. Im Gespräch stellt sich schließlich heraus, dass der Streit und all die Tränen nur auf einem Missverständnis beruhen: Emmy hatte "Adela" gesagt und Jasmin hatte "Adel" verstanden – der Name ihres Ex-Mannes Adel Tawil. Die Soap-Darstellerin nahm an, Emmy hätte eine Anspielung auf den Popsänger gemacht. Das Thema ist für Jasmin ein rotes Tuch. Doch die junge Blondine hatte lediglich über Adela Smajic gesprochen. Ein einziger Buchstabe sorgte also dafür, dass Emmy ins Tal der Tränen rutschte und Jasmin beleidigt Senay ihr Leid klagte.

Frieden im Märchenwald: Emmy und Jasmin umarmen sich

Jasmin entschuldigt sich schließlich bei Emmy und die beiden Fallen sich zur Versöhnung in die Arme. Emmy berichtet später: "Ich fand Jasmins Entschuldigung sehr süß. Aber warum ist sie nicht früher zu mir gekommen? Im Endeffekt steht sie blöd da – soviel Palaver wegen eines Missverständnisses, was sie falsch gehört hat."

Schon im normalen Leben können Missverständnisse durch Stille Post zu Konflikten führen. In einer Extremsituation wie sie unter den Augen von Big Brother herrscht, kann daraus ein waschechtes Hauen uns Stechen entstehen. Jedes Wort wird hier auf die Goldwaage gelegt, jeder Blick kann Zoff vom Zaun brechen. Zum Glück ist dieser Streit gut ausgegangen. Aber wir sind gespannt, wer durch Kleinigkeiten noch sein wahres Gesicht zeigen wird.

