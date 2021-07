Auch in diesem Jahr gibt es kein Haus, stattdessen lädt der große Bruder ins Weltall ein – aber wie sieht diese Welt aus? Die Bewohnerinnen und Bewohner sind ebenfalls noch ein Geheimnis, doch auch das ändert sich spätestens mit dem Live-Presse-Event zu "Promi Big Brother" 2021. Wie du mit dabei bist und was dich erwartet, erfährst du hier.

"Promi Big Brother – Der Countdown": Wo und wann kannst du das Event streamen?

Big Brother lädt dich zum exklusiven Live-Presse-Event ein. Also halt dich bereit, am:

>> Donnerstag, 5. August 2021, um 10:00 Uhr

Den Stream zu "Promi Big Brother – Der Countdown" gibt es für dich live und frei zugänglich auf:

Spannende Infos zur neuen Staffel von "Promi Big Brother"

So viel ist schon bekannt: Der große Bruder schickt die Bewohnerinnen und Bewohner in diesem Jahr ins Weltall. Doch wie diese Welt aussieht, ist noch ein gut gehütetes Geheimnis. Beim Live-Presse-Event wirst du zum ersten Mal sehen, was die Promis in diesem Jahr erwartet.

Zudem wirst du auch eine Bewohnerin oder einen Bewohner kennenlernen, die oder der sich in diesem Jahr der Herausforderung #PromiBB stellt. Wer ist dabei? Bisher brodeln nur die Spekulationen in Deutschlands wohl spannendster Gerüchteküche.

"Promi Big Brother" 2021: Einen Blick auf das Treiben vor Ort

"Promi Big Brother – Der Countdown" findet einen Tag vor Start der neuen Staffel statt. Die ersten neuen Bewohnerinnen und Bewohner tummeln sich dann schon in der Welt des großen Bruders. Um deine Neugier zu stillen, gibt es für dich beim Live-Presse-Event dann schon einen Blick auf das Treiben der Promis.

Poste deine Fragen zu "Promi Big Brother"

Das Besondere: Du hast die Möglichkeit, deine Fragen rund um die neue Staffel oder an die Moderator:innen zu posten. Mit etwas Glück werden sie live in "Promi Big Brother – Der Countdown" beantwortet.

Übersicht: So läuft das Live-Presse-Event ab

Big Brothers Programm weist einige Punkte auf. Hier findest du die Übersicht des Events:

Erster Blick aufs neue #PromiBB-Gelände

Vorstellung des Weltalls von Big Brother

Erste Szenen der bereits eingezogenen Bewohner:innen

Exklusive Verkündung eines weiteren Promis

Q&A: Eure Fragen zu #PromiBB

Marlene Lufen und Jochen Schropp sind on fire

Na, kannst du es jetzt kaum noch abwarten, bis es endlich losgeht? Dann geht es dir wie Moderatorin Marlene Lufen und Moderator Jochen Schropp, die beide schon heiß auf die neuen Folgen sind. Beide schwelgen schon in Gedanken, wie das Weltall bei "Promi Big Brother" 2021 aussehen könnte:

Marlene Lufen: "Nachdem wir Menschen schon Roboter auf dem Mars schicken, ist es nur konsequent, dass Big Brother unsere Bewohner:innen dieses Jahr ins All schickt. Ich liebe das Motto dieser Staffel sehr. Sowas hat es noch nie gegeben in einer Show, das wird absurd, witzig und im wahrsten Sinne abgespaced."

Jochen Schropp: "Das Weltall von 'Promi Big Brother' stelle ich mir bunt und hoffentlich auch ein bisschen schräg vor, wie wir es von Big Brother gewohnt sind. Schließlich wissen wir ja nicht, welch' wunderbaren Planeten Big Brother für die Promis ausgesucht hat. Außerdem bin ich natürlich auf die Bewohner:innen gespannt. Wer übernimmt welche Rolle, wer überrascht, und wer mutiert zum fiesen Alien?"