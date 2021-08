Promi Big Brother

Tag 1: Sam Dylan erteilt seinem Freund Rafi ein Sex-Verbot

Das "Promi Big Brother"-Raumschiff ist abgehoben und die ersten Bewohner:innen sind in die Raumstation eingezogen. Höchste Zeit für ein Gespräch mit den Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel! Die beiden haben bekannte Gäste zur ihrer Late Night Show geladen, darunter Rafis Freund Sam Dylan, Melanie Müllers beste Freundin Miss Chantal und Ex-PBB-Bewohnerin Cathy Kelly. Was ist dran an Rafis Vorwurf einer Absprache zwischen Melanie und Eric? Und warum hat Sam Dylan seinem Freund ein Sex-Verbot erteilt? Das und mehr erfährst du in Folge 1 von "Promi Big Brother - Die Late Night Show".