Als Frau von Dennis Aogo ist Ina einen gewissen Luxus und Lebensstandard gewohnt. In "Promi Big Brother – Die Late Night Show" fühlt Jochen Bendel Inas Mutter auf den Zahn: Wie ist ihre Tochter so drauf und wie schlägt sie sich ihrer Meinung nach im #PromiBB-Weltall?

Wie wurde Ina Aogo erzogen?

Eine Frage, die Jochen und Melissa Khalaj auf der Zunge brennt: Wie wurde Ina Aogo erzogen? Immerhin merkte Heike Maurer in ihrem Exit-Interview an, dass Ina sehr gut geraten wäre, was ihre Mutter Gisela sichtlich stolz macht.

Im Clip: Ina Aogo: "Ich kann einfach nicht mehr"

"Die ist richtig durch den Scheuersack gegangen"

Doch auch, wenn Ina heutzutage den Luxus als Spielerfrau genießen kann, musste sie auch schwere Zeiten durchmachen und sich in der Arbeitswelt durchschlagen. "Ina ist ganz normal aufgewachsen und sie hat auch richtig viel gearbeitet", erzählt Gisela. "Sie hat drei Ausbildungen hinter sich. Sie hat im Friseur-Salon abends noch die Fußleisten geputzt und kam manchmal weinend nach Hause. Die ist richtig durch den Scheuersack gegangen."

Mutige Ina

Mit 22 Jahren ging Ina nach Berlin und ließ die Heimat hinter sich. "Das war so mutig, was sie gemacht hat", schwärmt Inas Mutter. Schließlich habe die Spielerfrau ihren Mann kennengelernt, weil sie ihren Weg so gegangen ist, wie sie es getan hat, resümiert Gisela.

Mehr als verwöhnt

"Es ist eigentlich schon ein bisschen wie im Märchen", erklärt Gisela weiter und gibt zu: Durch ihren Status als Spielerfrau ist Ina verwöhnt. Aber "die kennt die andere Seite ganz genau. Die ist dankbar."

