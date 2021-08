Warum ist Mademoiselle Nicolette nicht bei #PromiBB dabei?

Beinahe hätte Big Brother Nicolette, besser bekannt als Mademoiselle Nicolette mit ihrem Instagram-Account @nicolette.vlogt, als Bewohnerin ins Weltall geschickt. Auf eine Anfrage der Redaktion folgte ein erstes Kennenlernen. Aber dann kam die Teilnahme an der 9. Staffel von "Promi Big Brother" doch nicht zustande.

Über die Gründe spricht Nicolette als Gästin bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Melissa Khalaj und Jochen Bendel.

Im Clip: Tag 16 in der Late Night Show

Folge verpasst? Kein Problem. Melde dich jetzt an und schaue kostenfrei deine Lieblingssendung.

Nicolette überlegt: Nicht polarisierend genug?

"Ich glaube, dass ich bei diesen Vorgesprächen, die dann stattgefunden haben, tatsächlich gar nicht so polarisierend gewirkt habe, wie man sich das wahrscheinlich von mir erhofft oder gewünscht hat", erklärt Nicolette. Zudem gebe es noch einen weiteren Grund für ihre Absage.

"Ich mein, das liegt ja auf der Hand, ne? Ich bin einfach zu teuer gewesen", sagt die Autorin, Comedian und Podcasterin. "Ich falle ja auch ein paar Wochen aus, ich hab ja ein paar Jobs, ein paar Berufe. Und wenn ich draußen mehr Geld verdiene als drin, da kann ich auch mit dem Arsch daheim bleiben."

Als Jochen im Scherz behauptet, er habe sich intern erkundigt, und schließlich die Summe von 20.000 Euro ins Spiel bringt, winkt Nicolette allerdings nur ab: "Also jetzt hör auf! Am Tag! Am Tag!"

Mademoiselle Nicolette: Wer kommt in die Top 5?

Dass sie auch als Zuschauerin großen Spaß an "Promi Big Brother" 2021 hat, zeigt Nicolette im weiteren Verlauf der Late Night Show. Mit viele Witz und Freude spekuliert sie mit, wer die Top 5 von Staffel 9 erreichen könnte.

Ob sich ihre Prognose bewahrheitet, siehst du in der Finalwoche von "Promi Big Brother" - nächste Folge heute Abend, 22:20 Uhr, in SAT.1, im Livestream und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: