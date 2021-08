Im Clip: Ist Selbstbefriedigung in der Partnerschaft für Danny Liedtke ein No-Go?

Die Lästerschwestern Melissa Khalaj und Jochen Bendel sind dafür bekannt, ihren Gästinnen und Gästen bei "Promi Big Brother – Die Late Night Show" so manches pikante Detail zu entlocken. Auch dieses Mal enttäuschen die beiden nicht. Der bei #PromiBB ausgeschiedene Jörg Draeger fühlt sich bei den beiden so wohl, dass er sogar ein Geheimnis von Danny Liedtke ausplaudert.

"Die Hände haben sich nicht zufällig berührt!"

Dass "Promi Big Brother"-Bewohner Danny Liedtke in Jörg Draeger einen Freund und Vertrauten gefunden hat, ist längt bekannt. Kein Wunder, dass der 75-jährige Moderator deshalb auch Einblicke in das Gefühlsleben des "Köln 50667"-Darstellers hat. Jörg sei im Weltall aufgefallen, dass Danny ein Auge auf die bereits ausgeschiedene Influencerin Payton Ramolla geworfen hätte.

Deutlich sei ihm das bei einem Duell gegen den Big Planet geworden. "Da steht er in der Reihe mit Payton, 21 Jahre alt, wunderschön und intelligent. Dann standen sie nebeneinander da und die Hände haben sich nicht zufällig berührt, sondern sie drückten gegeneinander", berichtet Jörg freudig, was er bemerkt hat. Na, wenn das so ist, dann könnte sich nach der Show ja mehr zwischen den beiden entwickeln.

Ist Danny Liedtke beziehungs(un)fähig?

Aber war da nicht noch ein klitzekleines Problem? Ja, denn Danny kommunizierte bei "Promi Big Brother" schon mehrmals ganz offen, dass er sich selbst für beziehungsunfähig hält. "Da habe ich gesagt, bist du jetzt doch soweit?", erläutert Love Doctor Jörg seine investigativen Schritte und führt weiter aus: "Dann wurde er rot."

Ein paar Tage später habe Danny laut dem Moderator außerdem seine Traumfrau so beschrieben, wie Payton eben ist. Er habe sogar geschwärmt: "Diese Augen, diese Aura!" Melissa Khalaj fällt indes ein: "Er wollte ja unbedingt noch etwas mit Payton klären." Etwa, wie sich der 31-Jährige ihre gemeinsame Zukunft vorstellt?

Wie es Danny Liedtke bei "Promi Big Brother" weiter ergeht und ob er noch mehr über seine potentielle Traumfrau berichtet, siehst du heute Abend um 20:15 Uhr bei "Promi Big Brother" in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss läuft "Promi Big Brother – Die Late Night Show".

Das könnte dich auch interessieren: