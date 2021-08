Von dem Luxus und den Köstlichkeiten auf dem Big Planet können die Bewohner:innen der Raumstation nur träumen. Und dennoch planen die Planetis ein Fressgelage, bei dem die von Big Brother dargebotenen Delikatessen bei weitem nicht ausreichen. Partys machen eben sehr hungrig und gefeiert wurde wieder einmal bis tief in die Nacht. Zudem weckt der allgegenwertige Luxus auf dem Big Planet weitere Begehrlichkeiten. Falsche Bescheidenheit wäre hier nur fehl am Platz.

Wünsch dir was – mit Danny und Eric

Und so kommt es, dass die Promis auf dem Planeten noch während des Frühstücks ihr nächstes Gelage planen und sich dazu die entsprechenden Zutaten überlegen. Die Wunschliste sollen dann Danny und Eric im Sprechzimmer von Big Brother vortragen. Ausgerechnet die beiden, die bislang nicht durch besondere Konzentrationsfähigkeit aufgefallen sind. Zumal die Wunschliste sehr lang ist und die zwei nichts zu schreiben haben. So enthält diese Liste mitunter:

Steaks

(mehr) Bier – laut Melanie gerne schon am Nachmittag

Schwarzbrot

Kinder Pingui

Eiersalat

Fetakäse

Bratwurst

Magnum-Eis

Salat

2 Tüten Trüffel-Chips

Das Vertrauen in die beiden Bros ist nicht sonderlich groß. Melanie merkt nur beiläufig an: "Das gibt nix, das kannste vergessen – da fehlt doch die Hälfte." Und tatsächlich gehen Danny und Eric nicht sonderlich selbstbewusst in das Sprechzimmer von Big Brother. Danny meint nur zu Eric: "Digger, wir zwei Ottos sollen uns das alles merken?" Und entsprechend wacklig und stotternd setzen die beiden dann auch ihre Bestellung ab. Im ersten Moment glaubt man kaum, das von ihren Wünschen auch nur irgendwas erfüllt werden kann. Selbst Eric meldet gewisse Zweifel an: "Ich glaube es kam ein bisschen zu krass rüber. Wir haben so viel bestellt grade."

Big Brother zeigt großes Herz für seine Bewohner des Planeten

Doch wie durch ein Wunder steht kurze Zeit später eine gefüllte Kiste vor der Tür, welche anscheinend alle Bestellungen enthält. Und so erklärt Danny voller Stolz: "Wir haben alles gesagt, was wir gesagt haben. Wir haben nichts vergessen." Was immer auch Danny uns damit sagen wollte … Und auch Eric gibt sich nach der erfolgreichen Bestellung mehr oder weniger bodenständig: "Die letzten Tage haben wir ja sehr sehr bodenständig gelebt, dementsprechend können wir jetzt mal etwas unbodenständig leben ... ja, jetzt kann man mal etwas abheben."

Die Bewohner:innen des Big Planet wissen natürlich nur zu gut, wie schnell sich bei " Promi Big Brother" alles ändern kann. Und ehe man sich versieht, ist die Raumstation wieder ihr bescheidenes Zuhause. Bereits heute Abend kann alles anders sein. Und du wirst es live miterleben. Heute Abend um 23:00 Uhr nach dem Bundesliga-Auftaktspiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München in SAT.1 sowie im Livestream auf SAT1.de und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren:

Rollenspiel auf dem Big Planet: Wer ist Chantal?