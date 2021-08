Die Stimmung in der Raumstation von "Promi Big Brother" 2021 bleibt auch an Tag 7 angespannt und droht nach dem Einkauf von Rafi Rachek erneut zu eskalieren. Denn nicht alle Bewohner:innen sind so begeistert von dem gekauften Essen wie Rafi selbst. Jörg Draeger und Paco Steinbeck geraten deshalb sogar aneinander