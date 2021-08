Wer hat die Haare schön?

Die Bedürfnisse der Raumstation-Bewohner:innen könnten unterschiedlicher nicht sein. Als alle am Tisch planen, was beim nächsten Einkauf unbedingt mit ins Körbchen wandern soll, kommt es zwischen Ina Aogo und Papis Loveday zu einer Auseinandersetzung. Ina denkt an ihr prachtvolles Haar und wünscht sich 1€-Shampoo statt noch mehr Essen.

Nicht, wenn es nach dem hungrigen Papis geht, der das Geld lieber in Essbares investieren möchte: "Wir haben 1000 Mal gesagt, wir brauchen kein Shampoo!" Ob sich das Male-Model wohl so gegen das Shampoo wehrt, weil es selbst Glatze trägt? Ja, vermutet Ina: "Du hast eine Glatze. Natürlich brauchst du kein Shampoo. Und du bist erst drei Tage hier."

Die Diskussion heizt sich so auf, dass sich Papis sogar zu einem "Jetzt reiß dich mal zusammen!" gegen die Influencerin bewegen lässt. Oh-oh!

Im Clip: Ina Aogo kann nicht mehr

Versöhnung von kurzer Dauer

Am nächsten Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ina und Papis sprechen sich aus und versöhnen sich wieder. So meint Papis: "Ich bin nicht nachtragend. Das ist vorbei."

Nein, nachtragend ist er scheinbar nicht. Aber es köchelt schon kurze Zeit später ein neuer Streit zwischen den beiden hoch. Es geht darum, welche:r Bewohner:in am Duell teilnehmen soll. Ina spricht ein Machtwort und will bestimmen, wer gehen muss. Das wiederum stößt Papis sauer auf: "Ich glaube wirklich, dass Ina denkt, sie ist die Chefin hier."

Wie soll das bloß weitergehen? Ob Ina und Papis wieder Freund:innen werden, erfährst du bei "Promi Big Brother am Freitag um 23:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: