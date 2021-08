Im Clip: Heute: Rückflug zur Erde

Uwe Abel, Papis Loveday, Melanie Müller und Danny Liedtke stehen im Finale – und können es immer noch nicht glauben. Uwe hat sich schon im Voraus Gedanken darüber gemacht, was er mit dem Geld anstellen könnte – und das hat mit Papis zu tun.

Uwe würde seinen Gewinn mit Papis teilen

Uwe weiß genau, wie seine Rückkehr aus dem All ablaufen würde. "Ich denke, ich würde meine Frau umarmen und ihr gleich erzählen, dass ihre Haarfarbe nicht ganz meinem Geschmack entspricht", erzählt er im Sprechzimmer. Prioritäten müssen nun mal gesetzt werden.

Dann spricht Uwe weiter und je mehr er über seinen Gewinn redet, desto feuchter werden seine Augen: "Und dann würde ich 20.000 von meinem Gewinn an Papis geben, dass er im Senegal was für Kinder machen kann. Er ist im Moment schon sehr wichtig für mich im Haus. Ich habe ein bisschen was erfahren können über seine Heimat und die Probleme, die da sind und ich denke, dass da das Geld sehr, sehr gut angelegt ist."

Ein Tattoo und ein Anruf bei Mutter

Papis Loveday und Melanie Müller haben sich auch schon Tagträumerein hingegeben und sich vorgestellt, was nach dem Sieg passieren könnte: "Ich habe noch nie etwas in meinem Leben gewonnen", gesteht Papis. "Ich habe immer hart gearbeitet, ich habe nie etwas gewonnen." Wenn er die 100.000 Euro verdienen würde, würde er als allererstes seine Mutter anrufen.

Melanie Müller hat ganz andere Pläne: "Wenn ich gewinnen würde, würde ich mir das "Big Brother"-Logo stechen lassen", erzählt sie heiter.

