Vier siegeslustige Spitzenköche, kochbegeisterte Talente mit Leidenschaft – und ein alles entscheidender Löffel: "The Taste" geht in die neunte Runde!

Die Dreharbeiten zur neuen Staffel der SAT.1-Koch-Show laufen in den Bavaria Studios in München.

Moderatorin Angelina Kirsch führt durch die Show, die Star-Köche Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin freuen sich auf neue Kochtalente und spektakuläre Löffel.

Tim Raue (47, seit 2019 dabei, noch ohne Gewinn): "Während Frank noch seine Jacke sauber schrubbt, Alex 'Everybody‘s Darling' sein möchte und Alexander damit beschäftigt ist, seine Trophäen zu entstauben, will ich mit meiner Berliner Schnauze und hochindividuellen Kandidat:innen den Sieg erkochen!"

Alex Kumptner (37, seit 2020 dabei, Gewinner 2020): "Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten."

Alexander Herrmann (49, seit 2013 dabei, mit vier Siegen häufigster Gewinner: 2014, 2016, 2017, 2019): "Die Juroren bei 'The Taste' sind quasi wie das A-Team: Frank Rosin ist ganz klar B.A. Baracus, Tim Raue ist Murdock und der Herr Kumptner ist Face aus dem Original-A-Team. Und dann gibt es noch Hannibal, der immer sagt: 'Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.' Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer mit grauem Haar, gefühlt sogar mit Zigarre, am Jury-Pult sitzt und der Boss ist: Richtig, ich. Ich bin DAS A-Team und alles läuft nach meinem Plan. Deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder gewinnen!"

Frank Rosin (54, seit 2013 dabei, noch ohne Gewinn): "Liebe, Empathie und Zuneigung werden in diesem Jahr meine Stärken sein. Es geht um die pure Freude am Kochen!"

Bei "The Taste" treten die besten Hobby- und Profiköche Deutschlands gegeneinander an. Sie eint ein Ziel: den perfekten Genuss-Löffel zu kreieren und 50.000 Euro sowie ein eigenes Kochbuch zu gewinnen. Die neunte Staffel startet im Spätsommer 2021 in SAT.1.