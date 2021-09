Im Clip: So kommen die Löffel zur Jury

Mit Alexander Herrmann und der "The Taste"-Box powered by StarchefBox zum perfekten Löffel

Noch nie war es einfacher, wie die Profis zu kochen. Alexander Herrmann, Coach der ersten Stunde bei "The Taste", kreierte gemeinsam mit StarchefBox eine exklusive Box für die Fans der beliebten SAT.1-Kochshow.

Fühle dich mit der "The Taste"-Box powered by StarchefBox wie ein:e Kandidat:in von "The Taste", perfektioniere deine Kenntnisse und bekoche in Zukunft deine Gäst:innen mit echtem TV-Feeling.

Denn: Mit den perfekten Rezepten und Utensilien kann jede:r die eigenen Löffelspiele starten oder selbst kreieren.

>>> Hier kannst du die "The Taste"-Box powered by StarchefBox kaufen.

Das ist in der Box enthalten

In der "The Taste"-Box powered by StarchefBox befinden sich tolle Zutaten aus der Sterneküche für ein einmaliges Kocherlebnis:

Handgeschöpfte rosa Steinsalzflocken

Mélange Noir – eine fantastische Pfeffermischung

Ras El Hanout – eine geheimnisvolle Gewürzmischung der nordafrikanischen Küche

Säfte bringen eine besondere Geschmacksnote in deine Gerichte. Deshalb befinden sich in der Box die folgenden hochwertigen Säfte:

Morellenfeuer, Kirschsaft

Konstantinopeler Apfelquitte, weißer Saft

Du möchtest Zutaten verwenden, die ein echtes Feuerwerk im Mund deiner Gäst:innen entfachen? Diese drei Box-Inhalte schaffen das garantiert:

Nussbutter nach dem Rezept von Alexander Herrmann

Soy & Soul Sojasauce nach Tommy Eders Originalrezept – für viele die weltbeste Sojasauce (glutenfrei)

Panko – ein aus der japanischen Küche stammendes grobes Paniermehl

Diese beiden Helfer sind typische Zaubermittel der "The Taste"-Kandidat:innen, um ihre Löffel in der Show zu perfektionieren. Natürlich sind auch sie in der Box enthalten:

Xanthan – natürliches Verdickungsmittel, glutenfrei

Agar-Agar – das pflanzliche Geliermittel aus Meeresalgen

Hast du im TV schon einmal bewundert, wie präzise die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Löffel manchmal sogar mit einer Pinzette anrichten? Nicht nur dieser Küchenhelfer befindet sich in der Box – es gibt noch mehr zu entdecken:

4 Original "The Taste"-Löffel

1 Triangle-Probierlöffel/-pinzette – zum Abschmecken und zum detailgenauen Anrichten

2 Squeezeflaschen und Pipetten als Basiswerkzeuge

Diese sechs Artikel gibt es nur und ausschließlich in der "The Taste"-Box. Es lohnt sich also schon allein deshalb:

1 limitierte, hochwertige, bestickte Küchenschürze mit dem neuen "The Taste"-Logo

1 limitierte Microplane-Küchenreibe mit der schärfsten Klinge der Welt – ein Werkzeug der Spitzenköche (Grifffarbe kann vom Bild abweichen)

1 "The Taste"-Box-Schlüsselband

10 einfache Löffel-Rezepte mit Videoanleitung von Alexander Herrmann

6 Basisrezepte für Grundzutaten

Rote und goldene Bewertungssterne für das "The Taste"-Feeling

So viel kostet die Fan-Box

Alle Inhalte der "The Taste"-Box powered by StarchefBox wurden in Zusammenarbeit mit Juror Alexander Herrmann ausgewählt. Die exklusive Box kostet im Shop 129 Euro. Es lohnt sich, denn nur hier bekommst du neben tollen Zutaten und Kochutensilien auch ein Coaching vom fränkischen Zwei-Sterne-Koch.

