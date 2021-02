Parallel zu den Auftritten der Talente auf der "The Voice Kids"-Bühne im TV hast auch du vor dem Fernseher die Möglichkeit, dir wie ein Coach ein eigenes virtuelles Team zusammenzustellen. Wie Stefanie, Alvaro, Michi Beck & Smudo und Wincent kannst du dir auf www.thevoicekids/teams/dein-team.de bis zum Ende der Blind Auditions hier ein maximal 15-köpfiges Team zusammenstellen.

Wie kann ich Talente buzzern?

Während der Blind Auditions kannst du immer samstags ab 20:15 Uhr, wenn in SAT.1 eine neue Folge "The Voice Kids" ausgestrahlt wird, für deine Lieblingstalente buzzern. Während ein Talent im TV auf der Bühne steht, kannst auf www.thevoicekids/teams/dein-team.de virtuell auf den Buzzer hauen. Danach heißt es: Daumen drücken! Wer weiß - vielleicht hattest Du ja den richtigen Riecher und der Sieger ist in deinem Team!

Was kann ich tun, wenn ich ein Talent verpasst habe?

Nach der TV-Ausstrahlung hast Du noch einmal 24 Stunden Zeit, um verpasste Talente in dein Team zu holen. Achte auf den Countdown, damit du die besten Talente auch ja nicht verpasst.

Kann ich Talente aus meinem Team wieder löschen?

Nein. Gewählt ist Gewählt. Genau wie die Coaches kannst auch du kein Talent wieder aus deinem Team entfernen, daher höre genau hin, bevor du auf den Buzzer haust.

Die 9. Staffel von "The Voice Kids" startet am Samstag den 27. Februar 2021 ab 20:15 Uhr im TV bei SAT.1 sowie hier im Livestream oder im Anschluss als ganze Folge im Stream.