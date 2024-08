"Das große Backen" 2024: Alle Kandidatinnen und Kandidaten aus der 12. Staffel im Überblick

Ab August 2024 stellen sich wieder zehn enthusiastische Hobbybäcker:innen in acht Folgen der 12. Staffel den insgesamt 24 Herausforderungen der zwei Juror:innen. Doch nur eine:r von ihnen kann Deutschlands beste:r Hobbybäcker:in 2024 werden, 10.000 Euro und den goldenen Cupcake gewinnen sowie auf das Cover des eigenen Backbuches kommen. Hier sind die zehn Backtalente für dieses Jahr.

Das Wichtigste in Kürze Im August 2024 startet in SAT.1 die 12. Staffel von Deutschlands berühmtester Backshow "Das große Backen".

Hier findest du hier einen Überblick über die zehn teilnehmenden Kandidat:innen .

Lies hier außerdem ab dem Start der Show, wer in welcher Woche die rote Schürze als Auszeichnung bekommt.

Das sind die zehn Hobbybäcker:innen der 12. Staffel

Patrik (20) aus Lathen (Niedersachsen)

Samuel (25) aus Frankfurt am Main (Hessen)

Fabian (31) aus Friedberg (Bayern)

Florian (36) aus Konzell (Bayern)

Vanessa (23) aus Lüneburg (Niedersachsen)

Anna-Lisa (21) aus Reichertshausen (Bayern)

Sonja (54) aus Bad Iburg (Niedersachsen)

Sibylle (36) aus Raschau-Markersback (Sachsen)

Sandra (36) aus Emmingen-Liptingen (Baden-Württemberg)

Lydia (29) aus Heilbronn (Baden-Württemberg)

Diese zehn talentierten Hobbybäcker:innen kämpfen immer mittwochs zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in SAT.1 um den goldenen Cupcake, das eigene Backbuch und 10.000 Euro. Moderiert wird die Sendung von Enie van de Meiklokjes. Auch in dieser Staffel bewerten Bettina Schliephake-Burchardt, die Königin der Motivtorte, und Christian Hümbs, mehrfacher Patissier des Jahres, als Juror:innen die zuckersüßen Kreationen von Deutschlands besten Kuchen-Künstler:innen.

Die Punktevergabe

Die Juror:innen können pro Aufgabe insgesamt bis zu 20 Punkten verteilen. Die Punktevergabe setzt sich aus Geschmack, Technik, Optik und Schwierigkeitsgrad zusammen. Am Ende einer Folge muss der/die Hobbybäcker:in mit den insgesamt wenigsten Punkten die Show verlassen. Der oder die Kandidat:in mit der höchsten Punktezahl bekommt die rote Schürze als "Bäcker:in der Woche".

Wer ist raus von den Kandidat:innen

Wer von den Hobbybäcker:innen bei der Punktevergabe die wenigsten Pünktchen abbekam, wird nach jeder Show automatisch die Antwort auf die bange Frage "Wer ist raus?". Die Übersicht dazu findest du hier.

Die rote Schürze und der finale Titel

Wer in einer Show die wenigsten Punkte bekommt, muss aus dem Backzelt ausziehen. Wer die meisten Punkte ergattert, darf dafür eine rote Schürze anziehen. Die rote Schürze dient als Auszeichnung für die beste Bäckerin oder den besten Bäcker der Woche.

Nur in der finalen Folge 8 geht es dann um viel mehr, als die rote Schürze. Es geht nicht darum, Bäcker:in der Woche, sondern des Jahres zu werden.

"Das große Backen" digital

Rezepte und Highlights zur Show finden Fans auf www.das-grosse-backen.de sowie auf Youtube, Facebook und Instagram @dasgrossebacken.

Preview auf Joyn PLUS+

Bereits sieben Tage vor TV-Ausstrahlung steht ab 21. August 2024 die erste Folge bei Joyn PLUS+ zur Verfügung. In den Folgewochen ist mit Ende der TV-Ausstrahlung von "Das große Backen" die nächste Folge jeweils exklusiv als Preview bei Joyn PLUS+ abrufbar.

Die 12. Staffel von "Das große Backen" läuft mit acht Folgen ab Mittwoch, 28. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

