Wenn unsere Promis backen, wird es heiß im Ofen und den Backfans warm ums Herz. Jetzt ist die achte Staffel endlich gestartet. Wir haben alle wichtigen Informationen rund um die Show für dich zusammengestellt.

+++ Update 15. Februar 2024 +++

Nach Folge 1: Wer ist raus und wer hat die rote Schürze?

Am 14. Februar 2024 startete "Das große Promibacken" im Free-TV in die neue Staffel. Und gleich in Folge 1 geht es zur Sache. Neben zwei kreativen Aufgaben, müssen die Promis mit einer Riesen-Hefeschnecke auch ihre Technik unter Beweis stellen und sich dabei vor allem sehr genau an die Rezeptvorgaben halten. Hier ist die Jury überrascht, wie schwer es den prominenten Bäcker:innen fällt. Panagiota Petridou kann die Jury am wenigsten überzeugen und muss die Show leider gleich nach der ersten Folge wieder verlassen. Besser lief es da für Susan Sideropoulos: Sie wird als "Bäckerin der Woche" mit der roten Schürze ausgezeichnet.

Darum geht es bei "Das große Promibacken"

Normalerweise haben die Promis nicht viel mit dem Backen von Kuchen oder dem Konstruieren von mehrstöckigen Torten zu tun. Doch in der SAT.1-Backstube ist Fingerfertigkeit in genau diesen Disziplinen gefragt. Hier heißt es: rühren, backen, verzieren!

Jede der Sendungen von "Das große Promibacken" besteht aus drei Back-Challenges. Die süßen Kunstwerke werden von einer fachkundigen Jury verkostet und bewertet. Am Ende jeder Folge entscheidet die Anzahl der Punkte darüber, welcher Promi die Backshow verlassen muss.

Acht prominente Hobbybäcker:innen kämpfen in der Back-Arena um den Goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck.

Die rote Schürze: Wer ist Bäckerin oder Bäcker der Woche?

Eine besondere Auszeichnung bekommt der Bäcker oder die Bäckerin der Woche mit der roten Schürze überreicht. Die Jury entscheidet in jeder Folge, welche:r der prominenten Kandidat:innen eine besondere Leistung erbracht hat und in der kommenden Woche mit der roten Schürze geschmückt antritt. Schon jetzt darf spekuliert werden, welche:r der Prominenten heißer Anwärter oder heiße Anwärterin auf die Trophäe ist.

Acht Promis treten 2024 bei "Das große Promibacken" an

"Ich kenne das Business, bin kameraerfahren. Hinzu kommt: Ich hab in meinem Leben noch nie einen Kuchen gebacken", stapelt Susan Sideropoulos vor Start der Show tief. Auch Panagiota Petridou hält den Ball zunächst flach: "Ich bin ein Improvisationskünstler. Nur habe ich gelernt: Beim Backen interessiert das keinen." Simon Gosejohann träumt von seiner ganz eigenen Heldenreise: "Wir wollen ja diese Heldengeschichten sehen. Dass jemand von ganz unten, wo ich mich de facto gerade bewege, nach ganz oben an die Spitze rised to the top!" Im Gegensatz zu ihren Konkurrent:innen tritt Madita van Hülsen selbstbewusst in den Wettbewerb und erklärt: "Ich will gewinnen!"

Acht große Namen aus Unterhaltung, Infotainment und Sport treten in der SAT.1-Backstube gegeneinander an, im einzelnen sind das:

TV-Ausstrahlung: Sendezeiten und Sendetermine

Jeden Mittwoch um 20:15 Uhr gibt es eine neue Episode. In der Übersicht der Sendezeiten von "Das große Promibacken" 2024 findest du alle Ausstrahlungstage, sodass du keine Folge verpasst.

Ab Mittwoch, den 14. Februar 2024, gibt es jede Woche eine neue Folge in SAT.1 sowie bereits jeweils eine Woche davor auf Joyn. Insgesamt sind es sechs Folgen.

Wiederholung und ganze Folgen streamen

Zu den Sendeterminen kannst du dir immer einen Platz vor deinem Fernseher reservieren oder du schaust die Wiederholung an. Diese gibt es ein paar Tage später im TV. Wahlweise findest du nach der Ausstrahlung in SAT.1 auch ganze Folgen als Online-Stream auf Joyn.

Die Jury und die Moderatorin

Moderiert wird "Das große Promibacken" von Enie van der Meiklokjes. Alle Sendetermine und Sendezeiten von "Das große Promibacken" 2024 in SAT.1 kannst du hier nachlesen. Joyn, die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE, zeigt "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung ab dem 7. Februar 2024 immer mittwochs.

Wie in den vergangenen Staffeln von "Das große Promibacken" gibt es wieder zwei Profis, die ganz genau beurteilten, was die Prominenten am Backofen zaubern: Bettina "Betty" Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Die beiden bewerten die Promi-Backkünste genauso professionell wie in der realen Welt.

Auf Joyn PLUS+: Die neue Folge von "Das große Promibacken" bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann schau dir jetzt jede Folge bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung an. Die Preview-Folge gibt es immer vorab bei Joyn PLUS+. Und natürlich kannst du auch alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.

Alle Rezepte aus Staffel 8

Torten, Kuchen und Cupcakes? Was die Promis in der neuen Staffel backen, ist noch geheim. Doch schon bald beginnt die neue Staffel und dann gibt es wieder die Rezepte der leckeren Kreationen zum Nachbacken. Damit du direkt alle Rezepte auf einen Blick findest, kannst du hier auf SAT1.de alles nachlesen.

Alle Formate im Kosmos von "Das große Backen"

In der Welt von "Das große Backen" kommen verschiedenen Kandidat:innen in der Backstube zusammen, die von Hobbybäcker:innen über Profis bis hin zu Promis reichen. Eines haben alle miteinander gemeinsam: Backen ist ihre große Leidenschaft.

Die Hobbybäcker:innen nehmen an "Das große Backen" teil, denn sie gehen nur in ihrer Freizeit dem Backen nach. Meistens üben sie nämlich andere Berufe aus. Dennoch kam es schon vor, dass der eine oder die andere Kandidat:in seinen oder ihren Brotjob zugunsten einer Konditor:innen-Karriere aufgab, wie Betty in einem Interview verriet.

Bei "Das große Promibacken" dürfen die prominenten Hobbybäcker:innen sich an Kuchen und Torten versuchen. Gemeinsam mit Coaches, die vom Fach sind, können sie ihr Talent an der Rührschüssel bis zur Show perfektionieren. Natürlich passierte den Promis auch mal das ein oder andere Missgeschick beim Backen, doch das sorgt nur für noch mehr Spaß und Freude in der Backstube.

Nicht allzu viele Missgeschicke sollten sich die Kandidat:innen bei "Das große Backen - Die Profis" erlauben. Hier treten professionelle Konditor:innen, Patissiers und Dessertkünstler:innen gegeneinander an. In dieser Show kommt es meistens zu spektakulären und riskanten Backkunstwerken.