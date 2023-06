Achtung: Sparkasse warnt vor DIESEM Telefon-Betrug!

Mitarbeiter:innen einer Bank fordern niemals einen PIN oder eine TAN an. Gib demnach keine sensiblen Daten preis, auch deine Online-Banking-Zugangsdaten solltest du nie telefonisch oder per Nachricht durchgeben.

Gib niemals im Stress und ohne zu Überlegen einen Auftrag in deiner pushTAN-App frei. Überprüfe lieber zweimal, wofür du einen Auftrag freigibst.

