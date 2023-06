Liebeshoroskop im Juni 2023: Ein Monat voller Leidenschaft für diese Sternzeichen!

Der Juni 2023 startet mit großen Gefühlen und bringt Sternzeichen wie Skorpion, Steinbock und Jungfrau verheißungsvolle Liebesabenteuer. Allerdings leben auch einige Sternzeichen nach dem Motto "Hitzefrei" und verschieben heiße Flirts einfach auf den nächsten Monat. Was dich im Juni erwartet? Check dein Liebeshoroskop!

Liebeshoroskop im Juni 2023

Im Juni beginnt offiziell der Sommer und das merkt man nicht nur an den warmen Temperaturen, sondern auch an unserer Laune. Es wird geflirtet - und einige Sternzeichen knüpfen jetzt sogar Verbindungen fürs Leben. Euch erwartet eine rundum tolle Zeit. Auch die Konstellationen der Sterne sind in diesem Monat ideal für Liebesabenteuer. Der Liebesplanet Venus wechselt zum Löwen, was eine Menge Leidenschaft verspricht. Auch der Neumond am 18. Juni schenkt uns Power. Welche Sternzeichen den aufregendsten Juni vor sich haben, verraten wir jetzt!

Du möchtest wissen, was den Sternzeichen in der Liebe besonders wichtig ist? Wie die Tierkreiszeichen ticken. Außerdem im Astro-Überblick: Wie die Sterne und dein Horoskop auf Partnerschaft, Karriere, Charakterzüge und Co. wirken.

Im Clip: Das erwartet die Sternzeichen im Juni 2023 in der Liebe

Liebeshoroskop im Juni: Fische

Fische lassen es diesen Monat sehr ruhig und entspannt angehen. Du beobachtest erst einmal, bevor du dich kopflos in eine Beziehung stürzt. Und so nimmst du die Feinheiten wahr, die anderen vielleicht entgehen. Bist du in einer Beziehung, nutzt du diese Fähigkeit, um deinem Partner oder deiner Partnerin nahe zu sein und seine oder ihre Bedürfnisse zu verstehen. Verständnis ist ein wichtiger Aspekt in einer Partnerschaft und wird dich in vielerlei Hinsicht weiterbringen. Pass nur auf, dass du nicht zu sehr in deiner Beobachterrolle aufgehst, und die direkte Kommunikation aus dem Blick verlierst.

Liebeshoroskop im Juni: Krebs

Du, lieber Krebs, startest erst einmal unerwartet schlecht gelaunt in den neuen Monat. Was ist los? Dir scheint alles zu viel zu werden, und du ziehst dich zu Beginn des Monats zurück. Du brauchst gerade viel Zeit für dich, deine Beziehung rückt dadurch in den Hintergrund. Aber du musst dir keine Sorgen machen, denn ab dem 21. Juni kommt der Wendepunkt. Halte bis dahin durch und zweifele nicht an dir, denn es gibt solche Phasen einfach. Ab dann bist du aber wieder ganz du selbst und fühlst dich pudelwohl in deiner Haut. Auch deine Beziehung erreicht danach ein ganz neues Level – ihr schwebt im siebten Himmel und genießt gemeinsam den Sommer.

Liebeshoroskop im Juni: Skorpion

Für alle Skorpione startet dieser Monat feurig. Du bist ganz schön frech unterwegs, Sticheleien und Neckereien stehen bei dir an der Tagesordnung. Denk jedoch daran, dass ein solches Spiel ein gewisses Risiko birgt. Achte darauf, niemanden zu verletzen. Respektiere persönliche Grenzen, vor allem die deines Partners oder deiner Partnerin. Manchmal ist es unser inneres Kind, das uns zu Handlungen verleitet, die wir aus unserer Kindheit kennen, weil unsere Eltern sie zum Beispiel vorgelebt haben. So kann unser inneres Kind bis heute Einfluss auf unser Liebesleben nehmen.

Liebeshoroskop im Juni: Steinbock

Lieber Steinbock, wir haben tolle Nachrichten für dich: Dieser Monat ist ganz nach deinem Geschmack, denn du kannst dich präsentieren und wirst gesehen. Auch in Sachen Liebe macht das ziemlichen Eindruck auf deine Verehrer:innen. Alles läuft reibungslos. Die Aufmerksamkeit beflügelt dich. Pass auf, dass du keinen Höhenflug bekommst und bleibe achtsam und respektvoll. Du solltest auch auf die Grenzen deines Partners oder deiner Partnerin schauen und offen kommunizieren. Das Zusammenspiel von Leidenschaft und Respekt ist gerade wichtig für euch, was von intensiven und erfüllenden Erfahrungen belohnt wird.

Liebeshoroskop im Juni: Jungfrau

Liebe Jungfrau, bei dir bahnt sich so einiges an. Du wirst quasi vom Strudel der Liebe mitgerissen. Auch du selbst merkst: Dieser Monat könnte sehr spannend für dich werden! Du bist ganz heiß auf neue Abenteuer und aufregende Flirts und ergreifst auch selbst die Initiative. Das ist toll! Schnapp dir, was du ins Auge gefasst hast, denn du hast es dir verdient.

Liebeshoroskop im Juni: Widder

Was ein tolles Team ihr seid! Hier ist niemand anderes gemeint als das Sternzeichen Widder und seine große Liebe. Egal, wie dein Beziehungsstatus gerade sein mag, du und dein Herzblatt gebt ein unfassbar tolles Team ab. Eure gegenseitige Anziehungskraft ist riesig, sogar eure Mitmenschen werden von dieser Magie mitgerissen. Ihr strahlt so eine Power aus, dass andere glatt neidisch werden. Also, lieber Widder, genieße es, denn die Sterne stehen im Juni voll und ganz im Zeichen der Liebe.

Liebeshoroskop im Juni: Schütze

Lieber Schütze, dir stehen im Juni ein paar wichtige Entscheidungen bevor. Anfang des Monats kommt es dir so vor, als würdest du ein spezielles Problem niemals lösen können. Aber dieser Monat wird dich beflügeln und am Ende wirst du mit deinem Schatz die perfekte Lösung für euer kleines Problem gefunden haben. Auf einmal wird das Leben und die Liebe wieder leicht und unbeschwert. Jetzt gibt es keine Zweifel mehr und ein intensiver Sommer wartet auf euch.

Liebeshoroskop im Juni: Löwe

An alle Löwen da draußen: Wir haben tolle Neuigkeiten für dich, denn dir steht ein wahnsinniger Sommer bevor. Im Juni warten ein paar interessante Flirts auf dich. Besonders eine Begegnung lässt dein Herz höher schlagen. Eine dir bereits bekannte Person tritt ganz unerwartet zurück in dein Leben und lässt dich auf Wolke 7 durch den Juni schweben. Nur ein kleiner Tipp, lieber Löwe, vergiss vor lauter Liebe deine Mitmenschen nicht. Klopf gelegentlich bei ihnen an und frag, wie es bei ihnen gerade so läuft.

Liebeshoroskop im Juni: Zwillinge

Zwillinge blühen im Juni völlig auf und sind in Plauderlaune. Ihre Energie ist einfach ansteckend und lockt spannende Menschen an. Deine gute Laune ist einfach der Wahnsinn und zieht andere magisch an. Eine spannende Begegnung - aus der womöglich auch mehr werden kann - ist die Kirsche auf deiner Sahnetorte. Dieser Versuchung kannst du einfach nicht widerstehen. Auch deine Kreativität nimmt neue Dimensionen an. Der Juni beschert dir (und deinem Schatz) wunderbare Momente.

Liebeshoroskop im Juni: Wassermann

Wow, was für eine Lebensenergie, lieber Wassermann. Du tanzt dich gerade so richtig warm und lässt einfach nichts anbrennen. Wilde Flirts, spannende Hobbys - dein Leben bereitet dir gerade besonders viel Freude. Von Langeweile keine Spur. Durch deine ausgelassenen Abende auf Festivals, Partys oder in Bars und Beachclubs, hast du viele Möglichkeiten, interessante Leute kennenzulernen. Es dauert auch nicht lange, bis eine ganz bestimmte Person deine Aufmerksamkeit erhascht. Ende Juni wird es soweit sein: Hier bahnt sich etwas ganz Großes an!

Liebeshoroskop im Juni: Stier

Lieber Stier, bei dir stehen alle Zeichen auf "Love is in the air". Auf dich warten im Juni lustvolle Momente und spannende Abenteuer. Die warmen Temperaturen beflügeln dich, bringen dir gute Laune und ziemlich heiße Abende. Wenn du gerade in einer Beziehung bist, kommst du von deinem Schatz gar nicht mehr los und genießt jede Minute. Singles bringt der Juni reichlich Spaß, Dating wird bei dir ganz groß geschrieben. Um den 18. Juni wird es ernst: Jetzt lässt eine Begegnung dein Herz höher schlagen. Und du verliebst dich Hals über Kopf!

Liebeshoroskop im Juni: Waage

Von einer Party zur nächsten, das erwartet die Waagen im Juni. Du kannst diesen Monat einfach nicht genug bekommen und bist der Star auf jeder Party. Deine Energie ist einfach beneidenswert. Auffällig ist deine positive Ausstrahlung auf andere, im Juni bist du mehr als begehrt. Also sei aufmerksam und riskiere einen Blick um dich herum. Ist da jemand in deiner Nähe, der oder die mehr will? Der Liebesplanet Venus hat einiges mit euch vor. Es liegt also jede Menge Romantik in der Luft!