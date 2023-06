Neue Betrugsmasche mit PayPal beim Online-Shopping: Darauf solltest du achten!

Das Wichtigste in Kürze Fake-Shops nutzen derzeit die PayPal-Zahlungsfunktion "Für Freunde und Familie", um Käufer:innen Geld abzuzweigen.

PayPal garantiert einen Käuferschutz, der zwar bei der Zahlungsoption "Für Waren und Dienstleistungen" gilt, jedoch nicht "Für Freunde und Familie".

Bei Online-Bezahlungen via PayPal solltest du auf die Zahlungseinstellungen achten. Hier erfährst du, wie die Betrugsmasche funktioniert und was du bei Betrug tun kannst.

Anzeige

Gehörst auch du zu Team Online-Shopping? Ganz entspannt können wir im Internet verschiedene Shops durchforsten und haben alle Angebote auf einen Blick. Und: wir müssen nicht stundenlang an der Kasse warten. Doch Vorsicht, immer mehr Betrüger:innen versuchen, online an Geld zu kommen. Jetzt ist scheinbar auch der Online-Bezahldienst PayPal davon betroffen. Hier erfährst du, was es mit der Betrugsmasche auf sich hat und wie du dich davor schützen kannst!

Für viele unter uns ist die online-Bezahlmethode über PayPal kaum mehr wegzudenken. Viele Online-Shops bieten inzwischen neben Zahlungen per Rechnung oder Kreditkarte auch die begehrte PayPal-Zahlungsmethode an. Unkompliziert können wir damit Rechnungen begleichen oder auch unseren Liebsten schnell eine bestimmte Geldsumme zukommen lassen. Laut Verbraucherzentrale machen sich jetzt jedoch Schwindler:innen die bequeme Zahlungsart zunutze, um an Geld zu gelangen.



Achtung! Die Deutsche Bahn warnt aktuell vor Pishing-Mails. Alle Infos zu der neuen Betrugsmasche erfährst du hier. Du nutzt WhatsApp? Dann aufgepasst. Denn Betrüger:innen haben es jetzt auch auf WhatsApp abgesehen. Hier erfährst du, was bei der WhatsApp Betrugsmasche zu beachten ist. SMS über betrügerische Zollgebühren: Informiere dich hier, wie du dich schützen kannst!

Im Clip: So reagierst du richtig auf Betrugsmaschen

Anzeige

Anzeige

Wie funktioniert die PayPal-Betrugsmasche?

Um online an Geld zu kommen, versuchen Betrüger:innen nun, den Käuferschutz von PayPal zu umgehen. In ihren vermeintlichen Online-Shops generieren sie für die Bezahlung einen PayPal-Link, über den die Zahlungsoptionen bereits voreingestellt sind. Klicken Käufer:innen auf den Link, so werden sie direkt zum Zahlungsdienstleister weitergeleitet und schließen ihren Kauf über die voreingestellte Option "Für Freunde und Familie" ab. Ist die Zahlung abgeschlossen und der Betrag bezahlt, so können sie ihr Geld nicht mehr zurückholen.



Da PayPal-Nutzer:innen von einem Käuferschutz profitieren, schätzen sie die Zahlungsart häufig direkt als sicher ein. Tatsächlich wird über die Zahlungsoption "Für Waren und Dienstleistungen" auch ein Käuferschutz garantiert, doch bei Zahlungen "Für Freunde und Familie" fällt dieser weg. Getätigte Bezahlungen können demnach nicht mehr zurückgefordert werden, falls keine oder auch falsche Waren geliefert werden sollten.



Tipp: Die Zahlungsoption "Für Freunde und Familie" lässt sich an einem Geschenk-Symbol erkennen. Bist du in Eile und möchtest den Kauf so schnell wie möglich erledigen, dann sollten spätestens an dieser Stelle alle Alarmglocken läuten.

Anzeige

Du wurdest über PayPal abgezockt? Das solltest du tun

Hast du einen Online-Kauf getätigt und über "PayPal für Freunde" gezahlt, doch die Ware kommt einfach nicht an? Womöglich bist du auf eine fiese Betrugsmasche reingefallen und kannst das Geld leider nicht mehr zurückrufen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt, direkt die Polizei zu kontaktieren und eine Strafanzeige zu erstatten. Außerdem könntest du zusätzlich eine Google-Bewertung schreiben und den Fake-Shop melden, damit nicht noch weitere Personen Opfer dieser Betrugsmasche werden.



Falls du über die Funktion "Für Waren und Dienstleistungen" gezahlt hast, greift bei PayPal der Verbraucher:innen-Käuferschutz. So kannst du dein Geld einfach wieder zurückrufen.



Tipp: Bist du dir nicht sicher, ob es sich um einen Fake-Shop handelt? Die Verbraucherzentrale Hamburg veröffentlicht immer wieder URLs von fragwürdigen Online-Shops. Falls der entsprechende Online-Shop dort aufgelistet ist, solltest du deine Bestellung vorsichtshalber lieber sein lassen.

So kannst du dich im Internet vor Fake-Shops schützen