Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Wochenhoroskop vom 03.-07.10.2022: So stehen die Sterne in dieser Woche

Jetzt nach vorne schauen und die Vergangenheit ruhen lassen!

Die Vergangenheit beschäftigt uns gerade – da kommen auch negative Dinge auf. Wir sollten uns jetzt nicht nur auf Probleme fokussieren – das kann uns mit dem bald wieder direktläufigen Pluto leicht passieren. Es ist besonders wichtig, nach vorne zu schauen.

Tageshoroskop 29.09. Widder (21.03.-20.04.)

Widder können mit einem Kapitel aus der Vergangenheit abschließen. Denn es interessiert euch einfach nicht mehr.

Tageshoroskop 29.09. Stier (21.04.-20.05.)

Bei Stieren wird diese Woche noch etwas dingfest gemacht, mit dem schon gar nicht mehr zu rechnen war.

Tageshoroskop 29.09. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge erledigen viel, was sie schon seit August beschäftigt hat. Lasst euch dabei gerne von Freunden und Kollegen helfen.

Tageshoroskop 29.09. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse begegnen Problemen und Neuerungen mit Andacht. Erst nachdenken und dann handeln lautet das Gebot der Stunde.

Tageshoroskop 29.09. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen verbringen den heutigen Dienstag mit Menschen, die Abwechslung bringen.

Tageshoroskop 29.09. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen sollten sich nicht mit Plänen überschlagen. Besser kleine Pausen einlegen und auch mal einen Gang zurückschalten.

Tageshoroskop 29.09. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen sind im Venus-Jupiter-Flow und können andere mit ihrer Begeisterung mitziehen. Ein herrliches Gefühl!

Tageshoroskop 29.09. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione erinnern sich an Erlerntes und haben nun die Chance, es anzuwenden. Für euch eine tolle Erfahrung.

Tageshoroskop 29.09. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen vertrauen auf sich und ihre Stärken. Ihr fühlt intensiv und wisst, wonach euch gerade ist.

Tageshoroskop 29.09. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke sind zurecht froh darüber, was sie alles geschafft haben. Nicht nur ihr als Person, sondern auch die Gesellschaft. Für euch wird die Ausrichtung für die Zukunft sehr wichtig.

Tageshoroskop 29.09. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner erfahren eine Wertschätzung, für das was war. Ihr dürft gespannt sein, auf den Rest der Woche, denn es wird noch sehr viel Positives passieren.

Tageshoroskop 29.09. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sind im intensiven Austausch mit einer Person, die ihnen richtig gut tut. Ihr werdet durch diese Begegnung genährt, euer Wissen erweitert und eure Seele gestärkt.