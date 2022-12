Tageshoroskop vom 1. Dezember: Heute beflügeln intensive Gespräche!

Die Konstellation von Venus in Schütze und Mars in Zwillinge beschert uns Gespräche, in denen wir uns gegenseitig befeuern. Großzügigkeit ist ein großes Thema und gute Gespräche generell gefragt.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Intensive Gespräche beflügeln!

Glückskind Widder

Venus und Mars bringen Widder in Flirtstimmung. Das macht Spaß und lässt sie gut gelaunt in den Dezember starten!

Glückskind Skorpion

Mit Mond und Saturn in Wassermann geht es um Gemeinschaft – das zeigt sich bei Skorpionen in einer großen Toleranz für alle Menschen, die sie umgeben.

Tageshoroskop 01.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder sind in Flirtlaune! Komplimente kommen euch heute so leicht über die Lippen wie schon lange nicht mehr – der Dezember startet mit aufregenden Glücksgefühlen, die euch ein wohlig-warmes Feeling bescheren.

Tageshoroskop 01.12. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere haben heute etwas Schwierigkeiten mitzuhalten. Versucht dennoch mit dem mitzugehen, das euch begegnet, sowohl auf privater als auch beruflicher Ebene. Ihr werdet sehen, wie gut euch allein der Weg dorthin tut!

Tageshoroskop 01.12. Zwilling (21.05.-21.06.)

Mars ist im Zeichen Zwillinge – das bedeutet, die Chancen, sich zu verlieben stehen besonders gut. Eine ganz besondere Person weckt euren Charme und zaubert euch ein Lächeln ins Gesicht.

Tageshoroskop 01.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Für Krebse hat der Start in den Dezember eine leicht spielerische Komponente. Und: Das bleibt euch eine Weile so. Einfach genießen und mal nicht zu viel über alles nachdenken, sondern die Dinge laufen lassen …

Tageshoroskop 01.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen tauschen sich heute gerne aus. Über das, was ihr an anderen wahrnehmt, und wie ihr euch selbst fühlt. Ihr erlebt einen regelrechten Wow-Effekt, der eure Stimmung nicht nur hebt, sondern euch ganz neue Ideen beschert.

Tageshoroskop 01.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen haben sich von all den Themen im November nahezu erdrückt gefühlt. Nun merkt ihr, dass der Dezember in hohem Tempo weitergeht. Das Gute: ihr habt mächtig Feuer unter der Haube – der Dezember wird euer Monat!

Tageshoroskop 01.12. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen spüren eine sehr kreative Energie. Ein guter Tag, um selbst etwas zu kreieren. Das kann ein Gedicht oder ein selbst gestaltetes Bild oder ein Video-Clip sein. Lasst eurer Fantasie freien Lauf …

Tageshoroskop 01.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione erleben ein Knistern in der Partnerschaft. Kleine Konflikte können ausgefochten werden. Versucht dabei nicht unter die Gürtellinie zu gehen, sondern konstruktiv Kritik zu üben – dann stehen die Chancen auf eine wirkliche Veränderung in der Partnerschaft sehr gut!

Tageshoroskop 01.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen sind heute kess und frech gestimmt. Das gefällt euch nicht nur gut, sondern beflügelt euch regelrecht. Ihr matched mit euren Mitmenschen wie in einem Ping-Pong-Spiel. Es geht heiß hin und her – und wird richtig spannend!

Tageshoroskop 01.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke lieben es mit vielen verschiedenen Menschen zu kommunizieren, auch mit Personen, die ihr gar nicht kennt. Ihr lernt gerne andere Perspektiven kennen und erfreut euch an interessanten Gesprächen.

Tageshoroskop 01.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermann-Menschen genießen das Unkomplizierte. Ihr wollt euch momentan keine großen Gedanken machen, nicht darüber sinnieren, ob etwas richtig ist oder nicht.

Tageshoroskop 01.12. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische sorgen für Verwirrung! Wer sich mit euch unterhält wird überrascht sein, wie widersprüchlich eure Aussagen heute sind – ihr meint das aber gar nicht böse, sondern seid einfach etwas durch den Wind.