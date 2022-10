Tageshoroskop 26.10.2022 - Nimm dir Zeit für dich selbst

Es ist der letzte Tag von Merkur in Waage und Sonne in Jungfrau. Wir können Resümee ziehen: Wie gesund fühlen sich unser Körper, Geist und unsere Seele? Jetzt heißt es, noch mal nachdenken, welche Veränderungen und Verbesserungen wir uns wünschen. Das Ziel: Balance.

Tageshoroskop am 05.10.2022- einige Sternzeichen erwartet Aufregung

Zeit für sich selbst

Nach Sonnenfinsternis und Neumond in Skorpion brauchen wir heute einfach mal einen Moment, um in uns zu gehen.

Tageshoroskop 25.10. Widder (21.03.-20.04.)

Widder können ein Resümee der vergangenen Monate ziehen. Was habt ihr da alles gewuppt, worauf seid ihr stolz? Damit lässt sich doch gut in den letzten Jahresabschnitt starten.

Tageshoroskop 25.10. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere verspüren ein Gefühl von Schlappheit. Gebt dem nach und gebt euch mehr Muße und mehr Ruhe, das ist jetzt sehr wichtig.

Tageshoroskop 25.10. Zwilling (21.05.-21.06.)

Da Mars in eurem Zeichen rückläufig wird, können Zwillinge Bilanz ziehen, was sie abstellen wollen und auf was sie ihre Energie fokussieren wollen. Minimieren ist dabei angesagt.

Tageshoroskop 25.10. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse sollten vermeiden, sich zu sehr auf die negativen Erlebnisse der Vergangenheit zu konzentrieren. Es geht nun darum, in die Zukunft zu blicken.

Tageshoroskop 25.10. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen geben alles dafür, dass Personen in ihrem nahen Umfeld nicht leiden. Verausgabt euch dabei allerdings bitte nicht.

Tageshoroskop 25.10. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen können den heutigen Tag prima nutzen, um einen Plan für die nächste Zeit zu erstellen. Dabei allerdings Prioritäten setzen, sonst wird es zu viel.

Tageshoroskop 25.10. Waage (24.09.-23.10.)

Für Waagen ist Lolass-Zeit. Traut euch ein Tabuthema anzusprechen, jetzt ist der richtige Moment dafür.

Tageshoroskop 25.10. Skorpion (24.10.-22.11.)

Skorpione sollten sich nicht von ihren Ängsten beeinflussen lassen. Jetzt beginnt eure Zeit, konzentriert euch lieber auf die positiven Dinge.

Tageshoroskop 25.10. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen haben einen interessanten Mittwoch, da ihr einiges lernt und merkt, was sich alles getan hat.

Tageshoroskop 25.10. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke merken, was sich nun alles wandelt. Auch wenn so ein Wandel erst einmal wehtut, wird sich das in der nächsten Zeit für euch gut erträglich einpendeln.

Tageshoroskop 25.10. Wassermann (21.01.-19.02.)

Für Wassermänner ein intensiver Mittwoch, den ihr am besten in Ruhe und Stille verbringt, mit so wenig Aufwand wie möglich.

Tageshoroskop 25.10. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische tun bei dem Neumond regenerierende Aktivitäten richtig gut. Das kann zum Beispiel ein Besuch in der Sauna sein.