Tageshoroskop 06.12.2022: Worte und Taten sind jetzt wichtig!

Die Konstellation aus Merkur und Jupiter bringt Großzügigkeit und Optimismus. Wir haben Spaß daran, andere aufzubauen – mit Worten und Taten. Das erfüllt uns jetzt viel mehr als beispielsweise ein materieller Fokus auf uns selbst.

Was ist ein Horoskop?

Der Blick in die Zukunft. Man geht in der Astrologie davon aus, dass die Stellung der Planeten die Entwicklung des Weltgeschehens und des Einzelnen anzeigt. So ergibt sich ein Horoskop aus der Deutung bestimmter Sternzeichen und/oder Planetenstellungen, die sich günstig auswirken oder Spannungen erzeugen.

Die westliche Astrologie arbeitet mit insgesamt zwölf Sternzeichen, auch Tierkreiszeichen genannt. Sie werden durch den Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt bestimmt und können eine Menge über uns Menschen aussagen. Jedem Tierkreiszeichen werden eigene Charaktereigenschaften zugeschrieben. Der Widder wird beispielsweise als durchsetzungsstark und der Stier als sparsam beschrieben.

Tageshoroskop vom 7. Dezember

Worte und Taten sind jetzt wichtig!

Glückskind Löwe

Löwen spüren die großzügige Energie der Merkur-Jupiter-Konstellation und stehen anderen zur Seite. Das gibt ihnen selbst dabei ganz viel Power!

Glückskind Skorpion

Schützen spüren einen enormen Optimismus und schaffen es, andere mitzureißen wie kaum jemand sonst. Wenn sie sich etwas wünschen, sollten sich Schützen-Geborene jetzt dafür einsetzen!

Tageshoroskop 06.12. Widder (21.03.-20.04.)

Widder erleben einen Tag voller Überraschungen. Diese unvorhergesehenen Ereignisse, vor allem in der Arbeit, werden euch durch den Tag tragen.

Tageshoroskop 06.12. Stier (21.04.-20.05.)

Stiere haben einen schönen Nikolaustag – am allerliebsten genießen Stiere diesen in der Natur. Toll wären auch ein paar Stunden für euch alleine, vielleicht klappt das nach der Arbeit oder in der Mittagspause. So könnt ihr besser nachdenken, über die Dinge, die euch aktuell beschäftigen.

Tageshoroskop 06.12. Zwilling (21.05.-21.06.)

Zwillinge lieben es, wenn andere an sie denken. Auch wenn ihr das nicht unbedingt erwartet, schätzt ihr das sehr. Kommuniziert das ruhig nach außen.

Tageshoroskop 06.12. Krebs (22.06.-22.07.)

Krebse verteilen heute gerne kleine Geschenke oder wunderbare Worte an Familie und Freunde. Wichtig: Worte und Gesten sind manchmal viel wertvoller als alles andere.

Tageshoroskop 06.12. Löwe (23.07.-23.08.)

Löwen genießen das Gefühl des Schenkens. Heute am Nikolaustag macht ihr vielen eine Freude und schenkt euch dadurch selbst ganz viel Kraft. Ein nahezu magisches Gefühl, das euch prima durch diesen besonderen Tag begleitet.

Tageshoroskop 06.12. Jungfrau (24.08.-23.09.)

Jungfrauen brauchen heute etwas Leichtigkeit. Ein Plausch mit der besten Freundin, ein Spaziergang mit dem Hund oder etwas anderes, das euch von den Alltagssorgen ablenkt und Entspannung bringt.

Tageshoroskop 06.12. Waage (24.09.-23.10.)

Waagen mögen Fokussierungen auf die positiven Dinge. Die negativen blendet ihr erstmal aus, was für den Moment okay ist.

Tageshoroskop 06.12. Skorpion (24.10.-22.11.)

Für Skorpione ein toller Tag, um sich um sich selbst und um andere zu kümmern. Die Woche könnt ihr prima für Vertragsverhandlungen Gehaltsbesprechungen oder ähnliches nutzen. Die derzeitige Schütze-Energie bringt nämlich viel Gerechtigkeit.

Tageshoroskop 06.12. Schütze (23.11.-21.12)

Schützen setzen sich jetzt gerne für alle anderen ein. Das berührt euch sehr und bringt euch pure Lebensfreude! Die Adventszeit könnte gerade nicht schöner für euch sein.

Tageshoroskop 06.12. Steinbock (22.12.-20.01.)

Steinböcke werden neue Glaubenssätze für sich definieren in der kommenden Zeit. Klingt aber ernster, als es ist. Einfach in euch hineinhören und genau überlegen, was ihr zurzeit wollt.

Tageshoroskop 06.12. Wassermann (21.01.-19.02.)

Wassermänner haben einen Fokus auf die Mitte der Dinge. Diese können sowohl positiv als auch negativ sein. Die Balance zu halten und nicht zu engstirnig unterwegs zu sein ist die Prüfung des Tages.

Tageshoroskop 06.12. Fisch (20.02.-20.03.)

Fische tanken sich heute auf – durch viele Begegnungen mit Personen, die wie sie selbst an die Magie der Weihnachtszeit glauben. Euer Glaube an eine bessere Welt wird gestärkt. Gutes tun, anderen helfen und sich dabei selbst nicht vergessen!