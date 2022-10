"Hochzeit auf den ersten Blick" 2022: Das gab es noch nie – Ein "Nein" bei der Hochzeit

Hat bei "Hochzeit auf den ersten Blick" schon einmal eine Braut oder ein Bräutigam auf dem Standesamt "Nein" gesagt? Das erfährst du hier.

Fast hätte es ein "Nein" gegeben

Auf dem Standesamt plagten Samantha in Staffel 6 Zweifel. Soll sie den Mann, den die Expert:innen von "Hochzeit auf den ersten Blick" für sie ausgewählt haben, tatsächlich heiraten? Serkan musste damals ziemlich lange zittern, bevor seine heutige Frau "Ja" zu ihm sagte. Das erste "Nein" auf dem Standesamt gab es trotz Samanthas Zögern also nicht.

Ähnlich lange ließ Daniela ihr Match René in der siebten Staffel warten. Der Zeitsoldat, den normalerweise nicht viel aus der Ruhe bringt, wurde in diesem Moment ziemlich nervös. Auch Daniela sagte am Ende doch noch "Ja", allerdings sind die beiden mittlerweile wieder getrennt.

Die anderen Paare des SAT.1-Liebesexperiments entschieden sich meist weit schneller füreinander. Alle von ihnen wagten an ihrem Hochzeitstag den Schritt in die Ehe.

Gibt es in Staffel 9 eine Premiere?

Den Singles, die sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick" bewerben, ist die Tragweite ihrer Entscheidung mehr als bewusst. Und trotzdem kann es natürlich jederzeit sein, dass der Funke am Standesamt so überhaupt nicht überspringt und Braut oder Bräutigam "Nein" sagen und die Hochzeit abgebrochen werden muss.

Sind sie das perfekte Match? In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" haben Peter und Nadine als erstes geheiratet. Dass bei dem frisch gebackenen Ehepaar die Chemie stimmt, ist nicht nur in deren funkelnden Augen am Altar zu sehen. Auch im Nachgang erzählen sie sehr wohlwollend vom gemeinsamen großen Tag und der neuen Partnerschaft. Aber ob das bei allen sechs potenziellen Ehepaaren so sein wird? Oder hören wir in Staffel 9 doch das erste "Nein" beim Standesamt?

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du seit dem 3. Oktober immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

