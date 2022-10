Anzeige

Jana will das Leben in vollen Zügen genießen - und ihre Erlebnisse mit ihrem Partner teilen. Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" lässt sie sich auf das Experiment ein und sagt Ja zu Liebe und Mut.

Selbstbewusst in die Zukunft

Jana beschäftigt sich nach eigenen Angaben viel mit Ernährung: "Ich hatte nie das Gewicht, bei dem ich sage: Da fühle ich mich wohl", erklärt die 26-Jährige. Daran wollte sie arbeiten und hat es auch geschafft. Jetzt will "ich es nicht wieder aufgeben, weil ich mich so wohl in meinem Körper fühle", erzählt Jana.

Janas Traummann: Sportlich und süß

Wenn die Finanzwirtin nach ihrem Traummann gefragt wird, sagt sie: "Nichts Außergewöhnliches." Sportlich sollte er sein, süß, ein nettes Lächeln haben und "schöne Augen, die einen anstrahlen", fasst sie zusammen.

Bereit für eine gemeinsame Zukunft

Die letzte Beziehung der 26-Jährigen hielt neun Jahre. "Dann hat er entschieden, dass er etwas verpasst im Leben, und ich hab ihn ziehen lassen", erklärt Jana. Dieses Erlebnis habe sie verändert: "Ich will nicht hier sitzen und mich verkriechen. Ich kann noch so viel erleben. Ich bin sehr mutig und selbstbewusst geworden", sagt sie mit Überzeugung.

"Hochzeit auf den ersten Blick" siehst du seit dem 3. Oktober immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.